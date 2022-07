iOS 16: Die Neuheiten in Apple Maps im Überblick

Im Gegensatz zu den anderen Neuheiten in iOS 16, wie zum Beispiel am Sperrbildschirm oder der Fotos-App, sind die Änderungen an Apples Karten-App eher sparsam. Die einzelne große Verbesserung in Apple Maps ist jedoch äußerst hilfreich für diejenigen, die eine mittlerweile gute Alternative zu Google Maps oder anderen Karten-Apps suchen. So kannst du nun endlich Routen mit mehreren Stopps planen und in der Navigation nutzen.

iOS 16: Apple Maps bietet Routen mit mehreren Stopps

Die Nutzung des neuen Features in iOS 16 ist dabei denkbar einfach. Nach der Eingabe des ersten Ziels siehst du eine Liste mit dem Beginn und besagtem Ende der Navigation. Willst du einen weiteren Standort hinzufügen, gelingt dies ganz einfach über die Auswahl „Stopp hinzufügen“:

Bei der Eingabe der Ziele musst du beachten, dass Apple Maps dir die Reihenfolge überlässt. Eine Optimierung der Route durch die App findet nicht statt. Die Reihenfolge kannst du aber ganz einfach anpassen, indem du durch Antippen des Symbols rechts neben einem Ziel dieses nach oben oder unten bewegst.

Apple Maps in iOS 16 bietet die Möglichkeit Routen mit mehreren Stopps zu planen

Eine weitere Neuerung, die du im Screenshot oben siehst, ist die geänderte Oberfläche bei der Planung. Hier kannst du unter anderem zwischen Auto, Fußweg oder ÖPNV wählen. Auch die Planung mit Angabe von Datum und Uhrzeit ist möglich. Mautstraßen oder Autobahnen kannst du ebenfalls auf Wunsch vermeiden.

All diese Optionen zur Planung stehen dir nicht nur in Apple Maps für iOS 16, sondern auch für iPadOS 16 und macOS Ventura zur Verfügung.

Verbesserungen für die ÖPNV-Nutzung

Weitere Verbesserung gibt es bei der Unterstützung von öffentlichen Verkehrsmitteln in iOS 16. Leider sind diese Neuheiten für deutsche Nutzer allerdings nur eingeschränkt hilfreich. Sofern bekannt, listet dir Apple Maps beispielsweise die Tarife für deine Fahrt auf.

Apple Maps in iOS 16 kann dir auch die Preise für die Fahrt mit Bus oder Bahn anzeigen

Des Weiteren kannst du direkt über Maps ÖPNV-Karten in Apple Wallet hinzufügen. In Deutschland wird dies bislang von keinem Anbieter unterstützt. Wer jedoch einen Urlaub in London oder einer Reihe anderer Regionen plant, darf sich auf diese Neuheit freuen.

Einmal eingerichtet, kannst du in der Karten-App von iOS 16 außerdem dein Guthaben prüfen oder es gegebenenfalls aufladen. Mit dem bereits aus früheren iOS-Versionen bekannten Expressmodus kannst du dein iPhone oder deine Apple Watch bequem für die Fahrten nutzen. Das Smartphone oder die Smartwatch musst du dafür nur an das entsprechende Lesegerät halten; ein Entsperren ist nicht nötig.