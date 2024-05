Oral-B- & Philips-Rivale für viel weniger als 100 €: Warum diese elektrische Zahnbürste den Markt aufmischen kann

Beim ersten Blick auf das Gerät sieht die Laifen Wave wie eine herkömmliche elektrische Zahnbürste aus. Das aus einem Stück gefertigte, schlichte Design kann sich zwar ebenfalls sehen lassen, wirklich besonders ist aber die Technik, die in dem Gerät schlummert. Allen voran der ultraweite 60° Oszillationsbereich ist etwas ganz Besonderes und macht die tägliche Zahnreinigung richtig angenehm. Die elektrische Zahnbürste kombiniert das Oszillieren dabei zusätzlich nämlich noch mit einer Vibration, was für eine deutlich tiefere Reinigung sorgen soll. Gleichzeitig wird aber ebenso das Zahnfleisch geschützt. Kein Wunder also, dass die Laifen Wave nach ihrer Vorstellung auf der CES gleich mehrere Awards abgreifen konnte. Die wichtige Zertifizierung des TÜV Rheinland ist ebenfalls gegeben.

Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave in der Edelstahl-Variante

Und wie steht es um die Einstellungsmöglichkeiten? Die Laifen Wave verfügt über drei unterschiedliche Putzmodi am Gerät selbst, während du über die App sogar zwischen zehn verschiedenen Stufen wählen kannst. Generell bietet die schick designte App einen netten Mehrwert. Außerdem verspricht Hersteller Laifen bei seiner elektrischen Zahnbürste eine lange Akkulaufzeit sowie anschließend auch ein schnelles Aufladen. Das Gerät selbst ist obendrein nach IPX7 gegen Wasser geschützt und kann dadurch ganz unkompliziert gereinigt werden.

Für unterwegs ist sie vor allem deswegen empfehlenswert, da du sie einfach per USB aufladen kannst. Das macht sie vielseitig und anpassbar an nahezu alle erdenklichen (Reise-)Situationen.

Unter 70 Euro: Diese elektrische Zahnbürste ist ein echtes Schnäppchen

Nicht zu vernachlässigen ist zudem der Preis. Während viele andere hochwertige elektrische Zahnbürsten gut und gerne mehrere hundert Euro kosten, kostet die Laifen Wave nur rund 80 Euro. Und das inklusive dreier unterschiedlicher Aufsteck-Bürstenköpfen. Alternativ gibt es das Gerät ebenso in einer schicken Aluminium-Variante für 89,99 Euro im Angebot. Somit sicherst du dir für einen schmalen Taler ein gutes Stück Technik für die tägliche Zahnreinigung.