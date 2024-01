Kunden der Sparkasse, ING und DKB betroffen: Deshalb könnte jetzt Geld auf dem Konto fehlen

Man schaut aufs Konto und stellt fest, dass plötzlich Geld fehlt. Dabei hat man weder etwas abgehoben noch Geld überwiesen. Für die meisten Bankkunden dürfte das der Horror sein. Doch für Kunden der Direktbanken ING und DKB sowie der Sparkasse könnte das die Realität sein. Die DKB erklärt, dass sogar Kunden aller Banken betroffen seien. Schuld ist ein Zahlungsdienstleister, der 2022 bereits wegen hoher Geldwäscherisiken in die Schlagzeilen geriet.

Deshalb könnte auf deinem Konto der Sparkasse, ING oder DKB Geld fehlen

Es ist zwar bequemer mit Karte oder per Handy an der Kasse zu bezahlen als vorher Geld abzuheben. Doch genau das könnte vielen Kunden der Sparkasse, DKB, ING und anderen Banken zum Verhängnis geworden sein. Denn: Wer am 23. Dezember bei Rewe, Netto, DM oder Rossmann eingekauft und mit Karte oder Handy bezahlt hat, dem könnte das Geld doppelt vom Konto abgebucht worden sein.

Wie die Rheinische Post berichtet, meldete der Zahlungsdienstleister Payone ein Problem. „Aufgrund einer technischen Störung in unserem System kam es am Samstag, den 23. Dezember 2023, bei einem Teil der durchgeführten Visa-Transaktionen zu einer doppelten Verarbeitung“, erklärte Payone gegenüber der Zeitung. Man habe die Ursache der Störung aber identifiziert und eine Lösung eingeleitet. Die betroffenen Transaktionen, heißt es, würden zeitnah korrigiert. Auch die DKB erklärte der Zeitung, dass man die fehlerhaften Buchungen innerhalb der nächsten Tage automatisch zurückerstatte.

Was du jetzt tun solltest

Bei der DKB kommt es nicht das erste Mal zu doppelten Abbuchungen. Bereits Ende 2022 warnte die Direktbank ihre Kunden, dass möglicherweise Geld auf dem Konto fehlen könnte. Dieses Mal jedoch hat nicht die DKB Schuld, sondern der Zahlungsdienstleister Payone. Ob DKB, Sparkasse oder eine andere Bank: Der Fall zeigt, dass Geld auf dem Konto einfach so verschwinden kann. Deshalb ist es ratsam, nicht nur jetzt zu überprüfen, ob es doppelte Abbuchungen gab und das Geld zurücküberwiesen wurde, sondern den Kontostand immer im Auge zu behalten. Vor allem diejenigen, die immer wieder viele kleine Beträge mit Karte oder per Handy zahlen, sollten wachsam bleiben.