ICE-Ticket für 10 Euro: Bahn startet neuen Sonderpreis

Die Dichte an Ticket-Sonderaktionen von der Deutschen Bahn nimmt spürbar zu. Erst kürzlich wurden Sparpreis-Tickets mit 20 Prozent Rabatt angeboten, jetzt folgt fast auf dem Fuße eine weitere Sonderaktion. Dieses Mal gilt sie für Super-Sparpreis-Tickets für kurze Strecken. Die Schnäppchen-Tickets stehen ab sofort ab 9,99 Euro zur Verfügung und lassen so besonders preiswerte Fahrten mit dem ICE und IC zu.

Sommerschnäppchen Super Sparpreis Aktion

Egal, ob du nun von München nach Augsburg, von Stuttgart nach Karlsruhe, von Dresden nach Leipzig oder von Düsseldorf nach Köln reisen möchtest, es gibt viele Strecken, auf denen das neue Discount-Ticket nutzbar ist. Auch zwischen Köln und Essen, zwischen Hannover und Wolfsburg oder zwischen Hamburg und Bremen ist es unter anderem verfügbar.

Und die beste Nachricht ist: Wer eine BahnCard besitzt, kann noch einmal sparen. Denn mit der BahnCard 25 und der BahnCard 50 gibt es noch einmal 25 Prozent Rabatt auf den Aktions-Sparpreis. So kannst du in ICE- und IC-Zügen der Deutschen Bahn, in denen noch ein entsprechendes Kontingent für die reduzierten Sparpreise zur Verfügung steht, zu einem Preis von 7,49 Euro pro Strecke einsteigen und losfahren

Noch bis Ende September verfügbar

Der Super Sparpreis Aktion ist ab sofort erhältlich. Laut Angaben der Deutschen Bahn sollen die Schnäppchen-Tickets noch bis zum 30. September für Reisen bis zum 14. Dezember 2024 erhältlich sein. Entsprechende Tickets kannst du über die Homepage der Deutschen Bahn, in der App DB Navigator und in allen DB Verkaufsstellen buchen.

Die Sparpreise der Deutschen Bahn gibt es schon seit über 20 Jahren. Der günstige Preis ist aber an gewisse Regeln geknüpft. So gilt unter andere eine Zugbindung. Du kannst also nur den Zug nutzen, den du gebucht hast. Ein flexibles Ausweichen auf einen anderen Zug auf der gleichen Strecke ist nur möglich, wenn dein gebuchter Zug mehr als 20 Minuten Verspätung hat.