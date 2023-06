Hier gibt’s jetzt 18 GB für 10 Euro: Blau startet neue SIM-Only-Tarife

Der Mobilfunkanbieter Blau schraubt an seinen SIM-Only-Tarifen ordentlich herum – und das Ergebnis lautet: In allen Tarifen steigt das Datenvolumen. Die schlechte Nachricht: Auch der Preis erhöht sich bei den meisten Tarifen. Das gilt allerdings nicht für alle. Denn bei einer Flat erhöht sich nur das Datenvolumen, ohne einen Preisanstieg. Insgesamt wird das Verhältnis aus Kosten und Datenpaket aber eigentlich bei allen Tarifen besser. Das ändert sich ab sofort bei Blau.

6 statt 5 GB und 14 statt 10 GB: Das ändert sich bei diesen Tarifen

Das SIM-Only-Portfolio bei Blau bestand bislang aus den vier Tarifen Allnet L (5 GB), Allnet XL (10 GB), Allnet Plus (15 GB) und Allnet Max (20 GB). Jetzt erhöht sich nicht nur bei allen Tarifen das Datenvolumen, sondern es ändert sich auch die Bezeichnung (fast) aller Tarife. Du surfst aber bei allen Tarifen weiterhin im LTE-Netz mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Mit einer Allnet-Flat schreibst du SMS und telefonierst außerdem unbegrenzt in alle deutschen Netze.

Aus dem Tarif Allnet L mit 5 GB wird ab sofort Allnet L mit 6 GB Datenvolumen. Dafür musst du hierfür aber auch jetzt 6,99 Euro im Monat statt zuvor 5,99 Euro zahlen. Hierbei hält sich der Vorteil für dich noch in Grenzen. Anders sieht das aus bei dem Tarif Allnet XL, der dir bisher 10 GB Datenvolumen bereithielt und 7,99 Euro kostete. Blau benennt den Tarif um in „Allnet Plus“ und spendiert ihm nun ein 14-GB-Datenpaket. Der Aufpreis dafür ist jedoch mit nur einem Euro verhältnismäßig klein – jetzt zahlst du monatlich 8,99 Euro für den Tarif.

Das beste Angebot gibt’s aktuell im Summer Deal für den Aktions-Tarif „Allnet Plus Deal“. Denn hier bekommst du jetzt satte 18 GB statt zuvor noch 15 GB Datenvolumen. Und das Beste: Am Preis ändert sich überhaupt nichts. Dadurch zahlst du jetzt nur 9,99 Euro im Monat für das üppige Datenpaket, welches dir zuvor noch 3 GB weniger bereithielt. Der Tarif richtet sich aber definitiv an Vielnutzer, die unterwegs auch gerne regelmäßig Videos, Serien und Co. streamen möchten.

Neue SIM-Only Tarife bei Blau – das ändert sich jetzt

Und für Nutzer mit einem noch höheren Anspruch gibt es nun ein ordentliches Upgrade des Tarifs Allnet Max. Bisher gab es hierbei für 11,99 Euro 20 GB Datenvolumen. Jetzt zahlst du mit 16,99 Euro zwar 5 Euro mehr für den Tarif, bekommst dafür aber gleich 16 GB on top – also 36 GB Datenvolumen in Summe. Bist du häufig unterwegs, streamst viele Filme und sonstige Videos in 4K und möchtest etwa auch regelmäßig einen mobilen Hotspot erstellen, um von unterwegs zu arbeiten, kann sich dieser Vielsurfer-Tarif durchaus für dich lohnen. Im direkten Konkurrenzvergleich ist das ein echt guter Preis für solch ein großes Datenpaket. Surfen im 5G-Netz kannst du für den Preis jedoch nicht erwarten.