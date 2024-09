Heizen mit der Klimaanlage? So sinnvoll ist es wirklich

Viele Klimaanlagen sind tatsächlich gleichzeitig Wärmepumpen in ihrer Funktionsweise. Wie ihre großen Verwandten, die Wasser und Raumluft erhitzen können, ziehen auch sie über Ventilatoren die Außenluft an. Dieser entziehen sie die Wärmeenergie, um sie in den Raum zu übertragen. Dabei bieten Klimaanlagen einen entscheidenden Vorteil. Bereits innerhalb weniger Minuten kann ein ausgekühlter Raum so angenehm warm werden. Vor allem in Räumen, die man nicht dauerhaft nutzt, sind sie daher eine interessante Alternative. Sie als kompletten Heizungsersatz zu verwenden, bietet jedoch Hürden.

Heizen mit der Klimaanlage? Als Heizersatz nur begrenzt sinnvoll

Erwägst du, eine Klimaanlage vollständig zum Heizen zu verwenden, musst du einige Nachteile berücksichtigen. Zum einen darf nicht vergessen werden, dass Klimaanlagen lediglich Wärme von Luft an Luft weitergeben können. Wasser zum Duschen oder für Heizkörper kannst du faktisch mit ihnen nicht erhitzen. Du benötigst somit immer wenigstens eine zusätzliche Heizquelle, um das Wasser für dich aufzuheizen. Zusätzlich kommt es für einen geplanten Dauereinsatz stark auf die Energieeffizienz des Modells an.

Je größer der sogenannte SCOP-Wert, desto höher ist der Wirkungsgrad deiner Klimaanlage. Bei gleicher Menge an Strom können effiziente Geräte wesentlich mehr Wärme liefern. Ineffiziente Modelle hingegen treiben deine Stromrechnung schnell in die Höhe. Vor allem, wenn du sie in allen Räumen einsetzt. SCOP steht für Seasonal Coefficient of Performance – was nichts anderes ist als die Energieeffizienz deines Modells im Ganzjahresbetrieb. Je besser dieser ausfällt, desto mehr ist dein Modell für den Einsatz im gesamten Jahr geeignet. Vor allem in den Übergangsphasen des Jahres, im Frühling und Herbst, kann die Klimaanlage sinnvoll zum Heizen genutzt werden.

Minusgrade senken Effizienz von Klimaanlagen

Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann es dank des notwendigen Stroms jedoch schnell teurer werden. Der Wirkungsgrad der Klimaanlage lässt nach, je kälter die Außenluft ausfällt. In den kältesten Tagen des Jahres solltest du daher eine weitere Heizmethode zur Verfügung haben. Insbesondere bei Minusgraden ist es nicht länger sinnvoll, sich rein auf die Klimaanlage als Heizgerät zu verlassen. Zwar gibt es auch Modelle, die für Winterfrost und Minusgrade ausgelegt sind. Die Stromrechnung treiben sie dennoch in die Höhe.

In einem 12-Stunden-Betrieb im Winter kann das Heizen mit einer Klimaanlage mit bis zu 288 Euro monatlich zu Buche schlagen. Temperiert man mehr als einen Raum damit, steigen die Kosten weiter an. Wer sie im Winter zum Aufheizen von Räumen nutzen will, sollte sie daher eher ergänzend verwenden, anstatt sich rein auf die Klimaanlage zu verlassen. Ausnahmen gelten jedoch für Räume, die nur für vereinzelte Stunden warm benötigt werden. Die Anschaffungskosten für die Modelle bleiben hingegen überschaubar. Zwischen 500 und 4.000 Euro pro Klimaanlage musst du investieren.