Gute Nachrichten für Stromkunden: Strompreise in freiem Fall

Wer jetzt einen neuen Stromvertrag abschließt, kann dabei kräftig sparen. Durch die zunehmende Häufung von negativen Strompreisen am Markt konnten sich viele der Stromversorger auch für die nächsten Monate günstig mit Strom eindecken. Diese Ersparnis geben sie zumindest teilweise auch an die eigenen Kunden weiter. Besonders erfreulich daran ist, dass der kurzzeitige steile Preisanstieg in den Strompreisen damit begraben scheint.

Strompreise im Fall nach steilem Anstieg

Zuletzt mussten Stromkunden für Neuverträge wieder deutlich mehr zahlen. Obwohl es keinerlei parallelen Preisanstieg am Spotmarkt oder Terminmarkt gegeben hatte, erhöhten viele Anbieter in den vergangenen Wochen die Preise. Ende August schossen die Preise für Neukunden auf 28 Cent pro kWh. Die höchsten Neukundenpreise, die wir in den vergangenen 8 Monaten überhaupt zu sehen bekamen. Besonders deutlich wird der rapide Preisanstieg im Vergleich zu dem, was Kunden zum Tiefstand Anfang August noch zahlen mussten. Zu diesem Zeitpunkt konntest du deinen Stromvertrag für 23,9 Cent abschließen. Es waren somit in einem Monat zugleich die niedrigsten Preise seit Januar 2021.

Wie schon Anfang August sind erneut die zunehmenden negativen Strompreise für den Rückgang der Neukundenpreise verantwortlich. Allein in den ersten drei Septemberwochen kam es zu 19 Stunden mit negativen Strompreisen. Etwa genauso viele Stunden über lagen die Strompreise am Spotmarkt nahe null. Sowohl am Spotmarkt für Strom als auch an den Terminmärkten waren die Strompreise daher niedrig. Die Konditionen für Neukundenverträge sind somit im September wieder deutlich günstiger. Da du dir die Preise auch mehrere Monate vor Ende deines aktuellen Stromvertrages sichern kannst, könnte ein Wechsel jetzt interessant sein. Je dunkler es zum Jahresende wird, desto weniger Solarstrom findet sich in unserem Stromnetz.

Die Phasen mit negativen Strompreisen reduzieren sich dadurch zunehmend, auch wenn die Windenergie weiterhin stark zur Verfügung steht. Schon in wenigen Wochen könnten wir somit einen erneuten, moderaten Anstieg der aktuellen Strompreise erleben. Ein weiteres Jahrestief wie Anfang August sollten wir im September nicht erwarten. Solltest du im Übrigen dich nicht selbst regelmäßig um den Wechsel deiner Energieverträge kümmern wollen, kannst du dafür den Wechselservice unseres Partners remind.me in Anspruch nehmen. Dort kümmern sich Experten darum, dass du stets in den für dich günstigsten Tarif wechselst. Wer hingegen lieber selbst Konditionen vergleicht, kann sich Online-Vergleichsportalen wie Verivox bedienen.

