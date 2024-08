Seien wir mal ehrlich: Während Böden, Ablagefläche, Kommoden und Co. regelmäßig von uns gereinigt werden, bekommen Polster und Möbel meist ein nur sehr oberflächliches Putzprogramm. Dabei kommen herkömmliche Sauger und viele andere Gadgets gar nicht an den versteckten Schmutz, der in deinen Sofas und Sesseln schlummert. Ganz anders sieht das beim sogenannten Shark StainStriker aus.

Wo sich richtig viel Dreck und Muff sammelt

Zum unsichtbaren Dreckmagnet werden im Wohnumfeld nämlich vor allen Dingen Polstermöbel. In den Stoffen und ihren gepolsterten Unterbauten ist ordentlich Platz für groben und besonders feinen Dreck, Staub und natürlich auch für Bakterien und Keime.

Reinigungsspezialisten wie der Hersteller Shark nehmen sich dem Problem seit einiger Zeit an und entwickeln Reiniger, die genau hier ansetzen, ohne die Möbel – etwa durch unschöne Wasserflecken – optisch zu verschlimmern. Was so ein Reiniger dann aus den Polstern herausholt, ist nach ein paar Jahren schon verblüffend dreckig.

Shark StainStriker – Reiniger für Möbel, Auto und Co.

Und so gibt es mit dem StainStriker von Shark nun einen Fleckenreiniger für Polstermöbel, Autositze und viele Szenarien mehr. Das Gerät besteht aus einem Hauptkorpus, in dem die Elektrik und die Wassertanks – sowohl für Frisch- bzw. Reinigungswasser als auch für das Schmutzwasser – liegen. Per langem Schlauch ist das Handstück verbunden, mit dem du auf dem Polster arbeitest. Hier wird in einem Schritt Reinigungswasser aufgetragen, eingearbeitet und sofort wieder abgesaugt. Das sorgt für eine tiefenreine, hygienische und gleichmäßige Reinigung, die zudem schnell wieder trocknet.

Aber auch und vor allem für sehr sichtbaren Dreck, nämlich klassische Flecken, soll der StainStriker die Lösung sein. Dabei kommt dem Gerät zugute, dass es vergleichsweise leicht, recht handlich und somit schnell einsatzbereit ist. Verschütteter Kaffee, Fett oder sonstige Kleckereien auf dem Stoffüberzug sind so rasch wieder entfernt. Nebeneffekt: Durch die Reinheit der Polstermöbel verbessert sich das davon beeinflusste Raumklima und auch von alten Möbeln geht kein Muff mehr aus.

Anders als viele sonstige Reinigungsgeräte von Shark ist dieses hier kabelgebunden und nicht akkubetrieben. Das hat einen einfachen Grund: Polsterreiniger werden zumeist nur an einem Ort gebraucht und nicht wie ein Staubsauger für die gesamte Wohnfläche. Außerdem benötigt das Gerät für seine Arbeit ordentlich Power. Ein Akku, der das beständig liefern könnte, wäre einerseits groß und schwer sowie andererseits wohl ziemlich teuer. Das Kabel ist mit einer Länge von 4,5 Metern zudem so ausgelegt, dass du in der Wohnung mit großer Flexibilität agieren kannst. Fürs Auto musst du dir dann je nachdem mit einer Verlängerung helfen.

Der Polsterreiniger kostet nur 180 Euro – Reinigungsset gibt’s gerade gratis dazu

Nicht zuletzt der Akku-Verzicht erlaubt es, dass Shark den StainStriker für 179,99 Euro auf dem Markt starten lässt. Mit dabei ist genügend Zubehör für alle Einsatzgebiete und Eventualitäten – sogar für Teppiche. Die reinigt das Gerät nämlich auch.

Zum Marktstart bekommst du zudem ein Reinigungsmittel-Set gratis mit dazu, sodass du für jedes Problem das richtige Mittel zur Verfügung hast.

Lieferumfang und Einsatzmöglichkeiten des Shark StainStriker.

Weitere Extras im Shark-Online-Shop – etwa eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, ein einlösbarer 10-Prozent-Newsletter-Rabatt und eine Gratis-Lieferung – sind hier kombinierbar. Die Herstellergarantie kannst du bei Registrierung des Produkts von zwei auf drei Jahre erhöhen.