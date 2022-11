Google späht Nutzer aus: Jetzt kommt die herbe Quittung

Nachdem die Generalstaatsanwälte der Staaten ihre Untersuchung zu irreführenden Datenschutzangaben abgeschlossen hatten, hat man sich nun mit Google geeinigt. Das Unternehmen muss eine Zahlung von satten 391,5 Millionen Dollar leisten. Zwar darf Google weiterhin Ortungsdaten von ihren Nutzern sammeln, jedoch können diese sich dagegen entscheiden.

Google: „Absichtlich falsch dargestellt“

Der Internet-Suchmaschinenbetreiber habe damals den Nutzern ermöglicht, die Speicherung der Ortungsdaten abzulehnen, jedoch erhielten diese keinen Hinweis. Denn die Google-Apps erheben automatisch die Positionsdaten ihrer Nutzer. Der Policy Communictions Manager bei Google, José Castañeda, sagte der „Washington Post“ gegenüber: „Wir haben die Nutzer offen darüber informiert, was der Inkognito-Modus im Hinblick auf den Datenschutz bietet. In diesem Fall werden unsere Aussagen von den Klägern absichtlich falsch dargestellt.“

Nach einer Vereinbarung mit den Generalstaatsanwälten stimmte der Konzern zu, besser über die Sammlung und Speicherung der Ortungsdaten hinzuweisen. Gleichzeitig sollen sie die Möglichkeit anbieten, diese abzustellen. Laut eines Sprechers des Unternehmens handelte es sich bei der Untersuchung um ein veraltetes und schon seit Langem behobenes Verfahren, sagte er der „New York Times“. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge laufen die Ermittlungen schon seit 2018. Bereits damals habe Google den Standort seiner Nutzer verfolgt, das Abwählen war nur in den Einstellungen möglich.

Alte Produktrichtlinien schon seit Längerem geändert

„Standortdaten gehören zu den sensibelsten und wertvollsten persönlichen Informationen, die Google sammelt, und es gibt so viele Gründe, warum ein Verbraucher sich gegen Nachverfolgung entscheiden könnte“, sagte der Generalstaatsanwalt vom Bundesstaat Connecticut, William Tong. Dies ist ein „historischer Sieg für Verbraucher“, so der Jurist.

Laut Google seien die Probleme schon vor ein paar Jahren behoben worden. „Im Einklang mit den Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren vorgenommen haben, haben wir diese Untersuchung beigelegt, die auf veralteten Produktrichtlinien beruht, die wir vor Jahren geändert haben“, sagte Castañeda. Erst im Sommer erhielt Google eine Milliardenstrafe in EU. Das europäische Gericht hat eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro beschlossen. Der Tochterkonzern Google habe seinen eigenen Shopping-Vergleichsdienst gegenüber konkurrierte Diensten vorgezogen.