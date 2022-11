Google Play Store mit neuem Feature – und warum das trotzdem keine Hilfe ist

Werbung ist das Mittel, das aktuell überall eingesetzt wird – und zwar in neuem Ausmaß. Bei Disney+ und Netflix halten nicht nur je zwei werbefinanzierte Abonnements Einzug. Auch etwa bei Google tut sich etwas Neues auf. Der Suchmaschinenriese verkauft es als neues Feature.

Play Store erneuert sich – doch die Funktion ist nicht hilfreich

Wie das Magazin 9to5Mac berichtet, soll Google weitere Werbeinhalte im Play Store planen. Anzeigen sind per se nicht neu, investiert der Internetkonzern derzeit doch massiv in Werbeanzeigen innerhalb seines Play Stores. Jetzt soll künftig noch mehr Werbung erscheinen – und zwar in der App-Suche.

Was bedeutet das? Suchst du im Google Play Store künftig nach Apps, werden dir automatisch auch Exemplare angezeigt, nach denen du gar nicht gesucht hast. Im Drop down-Feld siehst du dann nicht nur den Namen der jeweiligen App, sondern auch gleich das Logo. Im Test von 9to5Mac erschienen Apps wie „Summoners War: Chronicles“ oder „Call of Duty Mobile Season 10“. Die Vorschläge überlagern zunächst sogar die eigene Suchhistorie, die erst erscheint, wenn du einige Buchstaben in das Suchfeld eingegeben hast.

Viele Fragen bleiben offen

Google verkauft all das als neues Feature, das dir dabei helfen soll, neue Apps zu entdecken. Laut 9to5Mac handelt es sich tatsächlich aber um Werbeanzeigen. Eine zentrale Frage bleibt – zumindest vorerst – unbeantwortet. Und zwar: Zahlen die jeweiligen Apps dafür, um in dem Suchfeld als Werbung aufzutauchen oder sind es zufällige Vorschläge, die etwa ein Algorithmus auswählt?

Laut 9to5Mac tauchen die in der Suche vorgeschlagenen Apps nicht in den „Vorschlägen“ auf, sodass man davon ausgeht, dass es sich bei den neuen Anzeigen um Werbung handelt. Wann das Feature für alle Android-Nutzer erscheint, ist unklar. Derzeit scheint es sich noch in einer Testphase zu befinden.

Mit dem Schritt ist Google bei Weitem nicht allein. Auch in Apples App Store finden sich vermehrt Werbeanzeigen.