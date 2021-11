Google Maps mit neuer Funktion: Weihnachten ohne Menschenmengen

Die Corona-Pandemie ist weiterhin nicht vorüber. Es kann also helfen, wenn du dich beispielsweise in Google Maps über dein Ziel informierst – noch bevor du die Schuhe anziehst und die Haustür hinter dir schließt. Bereits seit geraumer Zeit bietet Google Maps die Möglichkeit, sich über den Status eines Restaurants oder Supermarkts zu informieren. Dazu gibt es in der App eine Übersicht, wie voll das gewünschte Ziel ist. Nun kündigte Google jedoch einige weitere hilfreiche Updates an.

„Area Busyness“: Google Maps sagt dir, wie voll die Nachbarschaft ist

Egal, ob es dein Heimatort ist oder der Besuch im fernen Rom: Mit dem nun angekündigten Update von Google Maps sollst du schon bald in der Lage sein, sehen zu können, ob die Nachbarschaft voll ist oder nicht. Dies kann insbesondere hilfreich sein, wenn du einen Weihnachtsmarkt besuchen und wissen willst, ob es zu voll für dich ist.

Studie zu Google Maps: Das passiert, wenn es nicht mehr da wäre

Google zeigt als Beispiel einige Nachbarschaften in Rom, die mit den bekannten Merkmalen versehen sind. Damit kannst du dich in Zukunft vor überfüllten Plätzen und den dazugehörigen Menschenmengen schützen – hilfreich in der anhaltenden Corona-Pandemie. Gleichzeitig kannst du aber auch sehen, welche Orte sehr beliebt sind und dich entsprechend vorbereiten.

Google Maps sagt dir, wie voll die Nachbarschaft ist

Laut Google soll die „Area Busyness“ in Google Maps für iOS und Android pünktlich zur Weihnachtszeit verfügbar sein. Einen konkreteren Zeitpunkt nannte das Unternehmen bislang nicht. Es kann also möglicherweise noch etwas dauern, bis die Funktion auch auf deinem Smartphone verfügbar ist.

Bessere Informationen in Einkaufszentren, Flughäfen und Bahnhöfen

Eine weitere Neuheit ist das nun global verfügbare Verzeichnis zu Geschäften in Einkaufszentren, Flughäfen und Bahnhöfen. Sofern Google Maps die notwendigen Daten besitzt, kannst du die verschiedenen Kategorien herausfiltern, die für dich interessant sind.

Egal, ob Flughafen-Lounge, Mietwagen-Anbieter, Parkplatz oder Bankautomat – die neue Gruppierung soll es vereinfachen, den gewünschten Ort zu finden. Neben Öffnungszeiten und Bewertungen wird auch das dazugehörige Stockwerk angezeigt, um die Navigation zu erleichtern. Einen konkreten Zeitraum für die Verfügbarkeit dieser neuen Übersichten nannte Google jedoch nicht.