Google Maps: Fahrer von E-Autos werden neue Funktion lieben

Fahrer von E-Autos dürfen sich über ein umfangreiches Update für die Smartphone-App von Google Maps freuen. Sowohl unter Android als auch unter iOS hat Google jüngst damit begonnen, seine Karten-App dahin gehend zu aktualisieren, dass über das Smartphone umfangreichere Informationen zu öffentlichen Ladesäulen in der unmittelbaren Umgebung und entlang einer geplanten Reiseroute abrufbar sind.

Google Maps mit Live-Informationen zu öffentlichen Ladesäulen

In den Einstellungen von Google Maps ist es fortan nämlich möglich, zu hinterlegen, über welchen Ladeanschluss das persönlich gefahrene E-Auto verfügt. Anschließend zeigt die App auf Wunsch nur noch jene Ladesäulen an, die eine Aufladung des eigenen Stromers unterstützen. Wer mag, kann zudem alle Ladesäulen ausfiltern, die nicht mindestens mit 50 kW eine Wiederaufladung erlauben. Langsame Ladesäulen, an denen eine Aufladung nur mit einer sehr langen Standzeit möglich wäre, bleiben so in der Darstellung außen vor.

An vielen Ladesäulen ist es ab sofort auch möglich, einzusehen, ob sie aktuell verfügbar oder besetzt sind. Außerdem zeigt Google Maps die maximal mögliche Ladegeschwindigkeit der örtlich verfügbaren Ladepunkte an. In den Details zu einer jeden Ladestation kannst du zudem sehen, über welche Ladestrom-Anbieter vor Ort eine Bezahlung möglich ist. Und sollte es Einschränkungen hinsichtlich einer zeitlichen Zugänglichkeit geben, zeigt Googles Karten-App auch das in Form der „Öffnungszeiten“ an.

Welche Ladestationen für E-Autos sind in der Umgebung gerade verfügbar? Google Maps weiß jetzt die Antwort.

Verfügbar sind die neuen Informationen für das Aufladen von E-Autos übrigens nicht nur in Google Maps selbst, sondern über die zugehörigen APIs (Places API) auch für Drittanbieter-Apps. Überall dort, wo Kartenmaterial von Google zum Einsatz kommt, können die neuen Ladesäulen-Informationen also ebenfalls bereitgestellt werden, sofern Entwickler dieses Extra in ihre App entsprechend integrieren. Wahrscheinlich ist zudem, dass die neuen Live-Daten demnächst auch in der Navi-App Waze nutzbar sein werden.