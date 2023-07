Genshin Impact in Berlin: War das Summer Festival ein Erfolg?

An diesem Wochenende findet in Berlin das Genshin Impact Summer Festival statt. Das Festival steht dabei ganz unter dem Motto „Summer in Teyvat“ und Fans des Spiels konnten sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, besondere Gäste aus der Community und gute Stimmung freuen. Wir sind für dich vor Ort und berichten dir jetzt von unseren ersten Eindrücken. Außerdem ziehen wir erste Rückschlüsse für die potenzielle Zukunft des Events.

Ein abwechslungsreiches Programm

Zum Programm des Summer Festivals in Berlin gab es im Vorhinein wenige Informationen. Dies bedeutet allerdings keinesfalls, dass es kein Programm gibt. Tatsächlich finden fast im Minutentakt verschiedene Events statt und es vergeht kaum ein Moment, in dem du dir nicht irgendetwas anschauen kannst. Auf der Bühne finden unter anderem Cosplay-Shows, Live-Konzerte und ein interaktives Unterhaltungsprogramm statt. Für die Teilnahme am interaktiven Programm gibt es selbstverständlich auch Preise zu gewinnen.

Auch abseits der Bühne gibt es einiges zu tun. So kannst du zum Beispiel an Minispielen teilnehmen, künstlerisch aktiv werden, oder exklusives Merchandise kaufen. Auch für Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt. Das Programm spiegelt sich am Vor- und Nachmittag. So verpasst du beispielsweise nichts, wenn du deinen Vormittag mit Minispielen verbringst und Nachmittags das Bühnenprogramm anschaust. Unser Highlight stelle jedoch eindeutig das Abendprogramm dar.

Genshin Impact Soundtrack begleitete das Abendprogramm.

Das Abendprogramm

Ab 20:30 Uhr findet auf der Bühne ein Abendprogramm statt. Dies beinhaltet unter anderem eine Performance des Jugendkammerorchesters aus Berlin. Sie spielen verschiedene Lieder aus dem Soundtrack von Genshin Impact. Darauf folgt ein Auftritt der Band Starrysky, die von Genshin Impact inspirierte Rock-Songs aufführt. Im Anschluss kannst du den bekannten Cosplayer Taryn auf der Bühne sehen und auch selbst an seiner Performance teilhaben. Am Ende des Tages steht ein beeindruckendes Feuerwerk.

Gute Laune trotz Starkregen

Das Wetter in Berlin war am Samstag, dem ersten Tag des Events, leider alles andere als gut. So musste beispielsweise das Konzert der Band Starrysky ganze zweimal aufgrund von Starkregen unterbrochen werden. Dennoch schaffte es die Genshin Impact Community, gute Laune zu verbreiten. In der Community liegt auch die größte Stärke des Events. Ohne leidenschaftliche Cosplayer, enthusiastische Fans und neugierige Zuschauer wäre das Event nicht möglich gewesen.

Gute Laune auch bei Regen.

Der Eintritt beim Genshin Impact Summer Festival ist völlig kostenlos. Liest du den Artikel am Tag der Veröffentlichung, dann kannst du jederzeit vorbeikommen und am Nachmittags- und Abendprogramm des Events teilnehmen.

Fazit zum Event

Auf dem Summer Festival haben wir mit den Veranstaltern und Besuchern geredet. Dabei wurde klar, was gelungen ist und was bei künftigen Events verbessert werden könnte. Manche Besucher bedauerten beispielsweise die lange Wartezeit beim Kauf von Merchandise. Auch am Foodtruck bildeten sich lange Schlangen. Allerdings wirkte die Location trotz vieler Besucher nicht überfüllt und es war stets ein Sitzplatz zu finden. Das Problem langer Schlangen könnte bei kommenden Events beispielsweise durch mehr Kassen beim Merch und einen zusätzlichen Foodtruck gelöst werden.

Das Feuerwerk am Abend.

Zu bedauern war zudem, dass Genshin Impact das Programm im Vorhinein nicht ausführlich kommunizierte. Fans konnten sich so nicht sicher sein, was sie beim Summer Festival erwartet. Gerade, da das Programm so abwechslungsreich ist, wäre bessere Kommunikation sicher von Vorteil gewesen. Insgesamt werten wir das Event allerdings als Erfolg. Fans konnten hier in der realen Welt zusammenkommen und ihre Leidenschaft für das Spiel teilen. Trotz kleiner organisatorischer Schwierigkeiten und schlechtem Wetter gab es einiges zu sehen und zu machen, weswegen sich ein kostenloser Besuch in unseren Augen lohnt.