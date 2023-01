Geldbetrug aufgeflogen – Polizei warnt vor Bankautomaten-Nutzung

Am Donnerstag, den 29. Dezember haben Bankmitarbeiter die Polizei Münster alarmiert. Der Meldung zugrunde liegt ein Geldbetrug, welcher zwar alles andere als neu ist, jedoch nach wie vor regelmäßig neue Opfer fordert. Dabei können aufmerksame Bankkunden ihr digitales Portemonnaie am Geldautomaten mit nur wenig Zeitaufwand schützen.

So tricksen Betrüger Banknutzer aus

Den zuvor erwähnten Bankmitarbeitern fiel eine Kunststoffschiene auf, welche Unbekannten an einem Geldautomaten befestigten. Diese soll sich unauffällig in das Erscheinungsbild des Bankautomaten eingefügt haben und mit einer versteckten Kamera ausgestattet worden sein. Auf diese Weise konnten die Betrüger die PIN-Eingabe filmen und die Geheimnummer in Erfahrung bringen. Die Polizei mutmaßt, dass die Betrüger anschließend auch die Kartendaten auslesen und mit ihrer Hilfe sogenannte Kartendubletten, also Duplikate der Zahlungskarten, anfertigen. Diese lassen sich genauso wie handelsübliche Geldkarten zum Abheben von Bargeld oder für bargeldloses Bezahlen verwenden.

Alternativ lassen sich die EC- und Kreditkarten jedoch auch auf herkömmliche Weise entwenden. Oder aber mittels eines am Geldautomaten befestigten Karteneingangs, der die Karten einbehält. In solchen Fällen können Kriminelle eine gefälschte Notrufnummer am Automaten anbringen, die Betroffene anrufen, um anschließend von den Betrügern vertröstet zu werden.

Am Geldautomaten befestigte Kunststoffschiene mit integrierter Kamera

So schützt du dich und deine Finanzen

Die Polizei Münster empfiehlt, an einem Geldautomaten einerseits auf die Umwelt und andererseits auf die Beschaffenheit des Geldspenders zu achten. Sollten nicht zum Automaten gehörende Gerätschaften identifiziert werden, ist von einer Nutzung ebenjenes abzusehen. Stadtessen sollten Betroffene die Polizei informieren.

Abseits solcher ausgeklügelteren Methoden können es Betrüger jedoch auch mit einem Blick über die Schulter probieren. Es gilt daher, darauf zu achten, dass niemand den Vorgang der PIN-Eingabe beobachten kann. Notfalls empfiehlt es sich, eine Hand oder die Geldbörse als Sichtschutz zu verwenden. Im Anschluss an die Eingabe des PIN-Codes sollten Bankkunden das Tastenfeld darüber hinaus mit der flachen Hand abwischen. Denn wie Sicherheitsforscher feststellten, können handelsübliche Wärmebildkameras die PIN selbst 60 Sekunden nach ihrer Eingabe identifizieren – inklusive der korrekten Reihenfolge.

Weitere Tipps und Schutzmaßnahmen verrät unser Ratgeber zum Verhalten an Geldautomaten. Und sollte es dafür bereits zu spät sein, erklärt der EC-Karten sperren-Artikel, wie du ebendies schnell bewerkstelligst.