Telekom zahlt Kunden Geld zurück! So kommst du dran

Erinnerst du dich an die Zeit vor dem Handy? Wer unterwegs telefonieren wollte, brauchte eine Telefonzelle. Diese sind im Laufe der Zeit verschwunden und wurden durch sogenannte Telefonsäulen ersetzt. Wolltest du telefonieren, brauchtest du zunächst eine klassische Telefonkarte oder Münzen. Die klassische Telefonkarte wurde durch die Telefonkarte Comfort ersetzt. Mit ihr konntest du nicht nur in Telefonzellen telefonieren, sondern sogar deine klassische Telekom-Rechnung bezahlen. Doch das alles ist Geschichte. Seit einem Jahr sind die Telefonzellen in Deutschland abgeschaltet. Und Ende vergangenen Jahres deaktivierte die Telekom auch die verbliebenen Telefonkarten – auch wenn diese noch Guthaben aufwiesen.

Telefonkarte Comfort: So bekommst du dein Geld von der Telekom zurück

Nun hat die Telekom einen Prozess ins Leben gerufen, mit dem du dein eingezahltes Geld zurückbekommen kannst. Immerhin konntest du die Telefonkarte Comfort – kurz TKC – noch bis Dezember aufladen.

Bist du einer der vermutlich zuletzt wenigen Nutzer der Telefonkarte Comfort, kannst du dir jetzt über eine Webseite das Guthaben auszahlen lassen. Du musst dazu deine Karten-Zugangsdaten bestehen aus Guthabencode bzw. PIN sowie die letzten 5 Stellen der Seriennummer der Telefonkarte kennen. Diese musst du auf einer eigens erstellten Webseite eingeben und im nächsten Schritt einen Auszahlungsauftrag stellen. In der Folge fragt die Telekom deine Bankdaten für die Rücküberweisung ab. Doch Achtung: Fehler bei der IBAN kannst du später nicht korrigieren. Die Auszahlung soll „systembedingt“ bis zu drei Wochen dauern. Solltest du mehrere dieser Telefonkarten haben, musst du zudem für jede Karte einen eigenen Auftrag erstellen. Wie lange die Telekom die Auszahlung ermöglicht, ist nicht bekannt.

Zum Telefonieren haben die TKC vermutlich nur noch die wenigsten Kunden genutzt. Zumindest erfolgte die Abschaltung der Telefonsäulen durch die Telekom vor allem mit dem Argument, dass dort schlichtweg nicht mehr telefoniert wird. Für die Bezahlung von Telekom-Diensten hat die Telekom daher ein anderes Produkt geschaffen. Mit dem Telekom-Multi-Guthaben ist die anonyme Bezahlung von Filmen und Hotspot-Zugängen möglich. Auch Prepaid-Handys der Telekom können damit aufgeladen werden.

