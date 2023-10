Gefährliche SMS: Betrugs-Nachrichten für Bankkunden

„Lieber Kunde, Ihre VR-SecureGo Registrierung läuft am 8 oktober ab. Bitte verlängern Sie Ihre Legitimation unter: https://vr-ra.com“ So lautet die Nachricht, die gerade per SMS die Runde macht. Die Kriminellen benutzen dabei unterschiedliche Nummern. Uns liegen entsprechende SMS von der Nummer 0173 7498852 und 0173 7502052 vor. Dabei handelt es sich um Phishing. Betrüger wollen also, dass du den Link anklickst und dann auf der sich öffnenden Seite deine Daten eingibst. Die Seite ist dabei gar nicht so schlecht gemacht und sieht der originalen VR-Bank-Seite recht ähnlich. Dort sollst du deine Bankleitzahl eingeben. Damit ist dann zumindest ein Identitätsdiebstahl oder gar das Leerräumen deines Kontos bei der Raiffeisen- und Volksbank möglich.

Deutsche Bank DB Secure+: Vorsicht vor diesem neuen Sicherheitsverfahren!

Betrugs-SMS für Raiffeisen- und Volksbanken-Kunden

Die Seite trumpft mit dem Symbol der Raiffeisen- und Volksbanken auf und ist im Farbschema der originalen Seite gehalten. Dazu haben die Betrüger auch eine „Werbung“ der Schwäbisch Hall, also der Baufinanzierungs-Abteilung eingebaut. Sie ist jedoch, wie auch die Box für ein Angebot von easy credit nicht klickbar. Spätestens hier solltest du stutzig werden.

Erfahrene Nutzer bemerken den Betrug aber schon an der SMS. Denn hier fehlt die direkte Kundenansprache und die Rechtschreibung weist Fehler auf. Dazu ist die verwendete URL klar als Fake zu erkennen. Des Weiteren würde keine Bank, auch nicht die Raiffeisen-Volksbank, eine SMS mit einer derartig weitreichenden Aufforderung verschicken. Bist du dir in solchen Fällen unsicher, klicke dich auf deinem gewohnten Weg in dein Online-Konto und überprüfe dort die Nachrichten. Hier ist der sichere Weg über die URL vr.de.

Raiffeisen- Volksbank-Betrugsseite per SMS

VR-Bank warnt vor Phishing

Dennoch warnt die Raiffeisen- und Volksbank eindringlich vor der Masche: „Aktuell verschicken Betrüger eine SMS mit dem Hinweis, dass die Registrierung von VR-SecureGo abläuft und diese über einen Link verlängert werden muss. Klicken Sie bitte nicht auf den Link. Hierbei handelt es sich um einen Phishing-Versuch. Eine erneute Registrierung von VR-SecureGo ist in keinem Fall erforderlich.“ Damit ist klar, wohin die SMS gehört: Du solltest sie unbeachtet löschen oder, wenn vorhanden, in den Spam-Ordner deines Handys verschwinden.