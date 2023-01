FritzBox Update: Nächster WLAN-Router erhält FritzOS 7.50

AVM stellt FritzOS 7.50 für mehr und mehr Hardware zur Verfügung. Nachdem schon seit Dezember vergangenen Jahres das entsprechende Update für die FritzBox 7590 verteilt wird und vor wenigen Tagen auch FritzOS 7.50 für den FritzRepeater 2400 folgte, ist jetzt die nächste FritzBox an der Reihe. Und erneut ist es ein Modell der 7000er Reihe des deutschen Herstellers aus Berlin.

FritzOS 7.50: Update für die FritzBox 7530

Konkret ist es ab sofort möglich, FritzOS 7.50 auf der FritzBox 7530 zu nutzen. Im Vergleich zur FritzBox 7590 bietet dieses Router-Modell zwar etwas langsamere WLAN-Übertragungsgeschwindigkeiten, ihr fehlt ein ISDN-Port und auch auf einen internen Speicher muss man verzichten. Allerdings fällt der Preis auch entsprechend niedriger aus. Aktuell ist die FritzBox 7530 schon ab 135 Euro erhältlich, während die FritzBox 7590 etwa 70 Euro mehr kostet. Entsprechend weit verbreitet dürfte die FritzBox 7530 im Einsatz sein.

In Summe bringt FritzOS 7.50 laut Angaben von AVM übrigens mehr als 150 neue Features und nützliche Verbesserungen. Dazu gehören unter anderem Verbesserungen beim WLAN-Mesh für das heimische WLAN-Netzwerk, VPN mit WireGuard-Technologie und die Möglichkeit, unbekannte Anrufe zu blockieren, wenn an die FritzBox mindestens ein Festnetztelefon angeschlossen ist. Zudem hat AVM viele neue Smart-Home-Optionen hinzugefügt und die Benutzeroberfläche des Routers an vielen Stellen verfeinert.

Wie kann ich meine FritzBox aktualisieren?

Die Installation von FritzOS 7.50 ist am einfachsten direkt über die Oberfläche des Routers möglich. Alternativ kannst du die notwendige Installationsdatei aber auch manuell herunterladen und auf den WLAN-Router übertragen. Egal, für welchen Weg du dich entscheidest, solltest du in jedem Fall etwas Zeit einplanen. Wichtig auch: Während der Installation des Updates wird die Internetverbindung für einige Minuten unterbrochen.

Ein zeitnahes Update ist allen Nutzern der FritzBox 7530 übrigens noch aus einem anderen Grund zu empfehlen. Denn mit jeder neuen Firmware werden nach Angaben von AVM auch die Sicherheitsfunktionen einer jeden WLAN-Hardware verbessert. Wenn du also sicher(er) durch das Internet surfen möchtest, ist eine zeitnahe Aktualisierung ratsam.

