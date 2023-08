Freu dich auf Unabhängigkeit und gewinne diese mächtige 5-kWh-Powerstation

Während vor ein paar Jahren fast ausschließlich Besitzer eines Eigenheims eigenen Strom per Sonnenenergie erzeugen konnten, geht das heute deutlich einfacher. Denn Solarpanels für den Balkon oder die Terrasse gibt es mittlerweile bereits für verhältnismäßig kleines Geld. Aber heute soll es erstmal um unser Gewinnspiel zum 20-jährigen Jubiläum gehen. Mit etwas Glück kannst du heute den mobilen Stromspeicher Oukitel P5000 mit einem Wert von deutlich über 3.000 Euro gewinnen.

Übrigens: Mit unserem neuen Motto und Slogan „Freu dich auf morgen“ möchten wir dir hilfreiche Lösungen bieten und mehr Optimismus verbreiten. Deshalb findest du bei uns auch alles Wissenswerte rund um Balkonkraftwerke, Strom sparen und Trends der Zukunft.

Transportabel und kraftvoll: Darauf kannst du dich bei der Powerstation freuen

Die Powerstation Oukitel P5000 ist ein echter Koloss. Sie bietet eine Ladekapazität von über 5.000 Wattstunden und kann damit eine Menge Strom speichern und dich somit – vielleicht sogar kombiniert mit einem Solarpanel – auch am Abend nachhaltig mit Strom versorgen. Und das selbst dort, wo weit und breit keine Steckdose ist. Zwar ist sie mit rund 50 Kilogramm kein Leichtgewicht, ein verbauter Trolley-Griff und stabile Rollen erleichtern der Transport aber ungemein.

Somit ist der Energiespeicher auch optimal für deinen nächsten Camping-Trip oder einen lauen Sommerabend mitten in der Natur geeignet. Freu dich auf morgen und genieße die Freiheit und Unabhängigkeit, die dir eine solche Powerstation bietet. Denn hiermit kannst du selbst an abgelegensten Seen etwa einen mobilen Router oder einen Mini-Kühlschrank betreiben. Oder Kameras, Smartphones und Drohnen aufladen. Somit ist ein Stromspeicher auch eine umweltschonende Alternative zum Stromgenerator mit Benzinmotor – vor allem, wenn du ihn mithilfe eines Solarpanels auflädst. Speicherst du deine selbst produzierte Energie hiermit, leistest du also aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz und sorgst dafür, dass wir uns auch in Zukunft auf morgen freuen können.

Freu dich auf morgen & gewinne täglich tolle Preise

Und wenn die Powerstation nichts für dich ist – freu dich einfach auf morgen, denn diese Woche (vom 31. Juli bis zum 6. August) gibt es täglich eine neue Gewinnspiel-Chance inklusive großartiger Preise für dich!

Schaue dafür einfach täglich auf unserer Website vorbei und nimm hier am Gewinnspiel teil. Insgesamt gibt es so zunächst die Chance auf sieben starke Gewinne. Unsere treusten Mitspieler können am Ende jedoch auch noch einen Bonus-Preis einsacken. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Sammle hiervon mindestens fünf Stück und hol dir so die Chance auf den finalen Preis. Was die kommenden Gewinne sind, verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht. Lass dich also überraschen, schau täglich vorbei und „Freu dich auf morgen“.