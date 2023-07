Freu dich auf Gaming-Spaß: Gewinne jetzt eine PS5 mit zwei Controllern

Gleichzeitig wollen wir unser Jubiläum aber auch mit dir feiern, denn ohne dich wären 20 Jahre inside digital gar nicht erst möglich gewesen. Wie bei einem Geburtstag üblich gibt es daher Geschenke – aber nicht für uns, sondern für dich! Lass dir unser tägliches Gewinnspiel nicht entgehen und ergattere großartige Preise. Heute starten wir mit einem Hammer für alle Gamer: Einer PS5 mit zwei Controllern!

Freu dich auf morgen & gewinne tägliche tolle Preise

Getreu nach unserem Motto Freu dich auf morgen gibt es diese Woche (vom 31. Juli bis zum 6. August) einen weiteren Grund sich stets auf morgen zu freuen – denn jeden Tag gibt es neue Gewinnspiele inklusive großartiger Preise für dich!

Schaue dafür einfach täglich auf unserer Website vorbei und nimm hier am Gewinnspiel teil. Insgesamt gibt es so zunächst die Chance auf sieben starke Gewinne. Unsere treusten Mitspieler können am Ende jedoch auch noch einen Bonus-Preis einsacken. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Sammle hiervon mindestens fünf Stück und hol dir so die Chance auf den finalen Preis. Was dieser und die kommenden Gewinne sind, verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht. Lass dich also überraschen, schau täglich vorbei und Freu dich auf morgen.

Freu dich auf Spaß: Gewinne eine PS5 & zocke alle künftigen Gaming-Highlights

Freu dich auf morgen – denn der Gaming-Kalender hat auch künftig noch viele Highlights in petto. Sorge in „Marvel’s Spider-Man 2″ für ein sicheres Morgen in New York oder jage im Rollenspiel-Epos „Baldur’s Gate 3“ täglich dem nächsten Level-up hinterher. Und welches Game verkörpert unser neues Motto besser als „Cyberpunk 2077“? Nach einem desaströsen Release richteten die Entwickler CD Projekt Red ihren Blick in die Zukunft, versorgten den vermeintlichen Flop mit zahlreichen Updates und lieferten so doch noch eine gelungene Gaming-Erfahrung. Mit dem neuen DLC „Red Phantom Liberty“ soll in diesem Jahr dann noch mal eine große Erweiterung samt zahlreicher Verbesserungen folgen – die spannende Geschichte rund um V und den von Keanu Reeves verkörperten Johnny Silverhand ist also noch nicht auserzählt.

Diese und viele weitere Gaming-Highlights kannst du künftig auch selbst genießen – zumindest wenn du mit etwas Glück eine PlayStation 5 in unserem heutigen Gewinnspiel ergatterst. Wir verlosen jetzt nämlich eine PS5 mit gleich zwei Controllern!

→ Lass dir die Chance auf eine PS5 nicht entgehen