Flexibel, günstig & jetzt mit Weitersurfgarantie: Prepaid Tarife bei O2 werden noch besser

Prepaid Tarife haben viele Vorteile, wie die oftmals sehr geringen Kosten und die kurzen Laufzeiten. Ein großes Problem ist jedoch, dass – sobald dein monatliches Datenvolumen einmal aufgebraucht ist – du plötzlich quasi ohne Tarif dastehst. Genau hier setzt O 2 mit seiner neuen Weitersurfgarantie an: Bei den Prepaid Tarifen S, M und L kannst du auch nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens einfach weitersurfen! Wie genau das Ganze funktioniert und welche Vorteile dir die O 2 -Tarife noch bieten, erfährst du hier.

So funktioniert die Weitersurfgarantie

Das neueste Feature der O 2 Prepaid Tarife ist die sogenannte Weitersurfgarantie – und die ist ein echtes Upgrade! Wie eingangs erwähnt, kannst du hiermit nämlich auch nach dem Verbrauch deines Inklusiv-Volumens weitersurfen. Du wirst also nie wieder plötzlich ohne mobile Daten dastehen. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Die Up- und Downloadgeschwindigkeit wird auf bis zu 384 KBit/s gedrosselt. Doch keine Panik, auch mit dieser Geschwindigkeit kannst du weiter ungestört chatten oder Musik streamen.

Generell sind die O 2 Prepaid Tarife eine tolle Wahl – insbesondere, wenn dir Flexibilität wichtig ist. Ohne Vertrag und immer nur mit einer Laufzeit von vier Wochen schließt du so bereits ab 9,99 pro Monat einen Tarif mit 8 GB Datenvolumen ab. Wer mehr Datenvolumen benötigt, greift hingegen zum O 2 Prepaid M mit 15 GB für monatlich 14,99 Euro, oder den O 2 Prepaid L mit 25 GB für 19,99 Euro. Mit einem simplen Trick holst du bei all den Tarifen aber sogar noch mehr mobile Daten raus. So kannst du dir etwa 1 GB Gratisdaten über die „Mein O 2 App“ sichern. Wer seinen Prepaid Tarif per SEPA-Lastschrift bezahlt, greift weitere 1 GB gratis ab. Beide Boni gelten wohlgemerkt alle vier Wochen.

Generell bist du bei den O 2 Prepaid Tarifen stets mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers unterwegs. Dies ist eine top Geschwindigkeit, mit der du problemlos surfst und sogar HD-streamst. Kein Wunder, dass O 2 mit seinen Prepaid Tarifen bereits zum dritten Mal den ersten Platz beim connect Komplettcheck ergattern konnte. Hinzu kommt außerdem immer noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Die SIM-Karte selbst und der Versand sind obendrein übrigens kostenlos.