Fiese Falle! Das musst du tun, wenn diese Nummer anruft

In den vergangenen Monaten wurde Deutschland primär von Anrufen aus Großbritannien belästigt. Über Wochen waren britische Nummern jene, die am meisten durch Telefon-Spam auffielen. Das hat sich im März erstmals geändert. Das zumindest ergibt eine Auswertung von cleverdialer.app. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt. Die Auswertung erfolgt monatlich und erfasst all jene Nummern, die von Nutzern der App gemeldet und/oder blockiert wurden.

Telefon-Spam geht zurück, wird aber persönlicher

Die gute Nachricht von Cleverdialer: Die Telefon-Spam-Anrufe gehen im März leicht zurück (12,9 Prozent) und die Blockierungen steigen (13,1 Prozent). Eigentlich eine positive Tendenz, doch ein Blick in die Nutzerkommentare verärgerter Nutzer macht deutlich: Die Spam-Anrufer sind nach wie vor unfassbar dreist und nervtötend.

Besonders beunruhigend sind dabei zunehmende Meldungen, wonach die scheinbaren Sachbearbeiter bereits über einzelne personenbezogene Daten der Angerufenen verfügen (05681 8090265). Woher die Gauner diese sensiblen Informationen haben, ist nicht bekannt. Viele Betroffene sind längst sensibilisiert und lassen sich nicht auf falsche Versprechungen ein, heißt es vom App-Anbieter zu diesem Telefon-Spam. Oft gehen sie schon gar nicht mehr ans Telefon, um brenzlige Situationen bereits im Vorfeld zu meiden.

Auffällig waren in diesem Monat hauptsächlich drei Nummern, davon aber nur eine aus einer Metropole. Die 069-87003110 lässt sich nach Frankfurt am Main zurückverfolgen. Nutzern zufolge gibt sich der Anrufer als Verbraucherschutzzentrale aus und will ein Gewinnspiel-Abo löschen. Die Wahrheit dürfte eine andere sein. Interessant ist, dass zwei Nummern im März auf kleinere Städte zurückzuführen sind. Die 05681-8090264 stammt aus Homberg Efze. Ebenfalls aus Homberg Efze stammt die 8090265. Aus Kerpen rief die 02237-6922894 vermehrt an. Auch bei diesen Anrufen ging es stets um vermeintliche Gewinnspiele. Weitere auffällige Telefonnummern im März: +447762833647, 03023595932, 0421-61039700, 015212665194, 015211989664 und 015258439890. In allen Fällen gilt: Die einzig richtige Reaktion bei Telefon-Spam ist auflegen.

Telefonspam im März 2024

