Fiat 500 Hybrid für 99 Euro bei MediaMarkt - Das musst du wissen

Ein nagelneuer Fiat 500 Hybrid für weniger als 100 Euro im Monat? Das muss doch ein Witz sein! Nein, ist es nicht. Du kannst dir dieses Angebot wirklich sichern. MediaMarkt macht es möglich. Das Angebot selbst haben wir dir schon in aller Ausführlichkeit vorgestellt. Heute möchten wir dir zeigen, was genau du beachten musst, wenn du Interesse an dem Leasing-Kracher hast.

Fiat 500 für unter 100 Euro – So geht’s

Der Weg zu deinem neuen Stadtflitzer ist denkbar einfach. MediaMarkt hat eine Website eingerichtet, auf der du dich über das neue Auto-Leasing informieren kannst. Interesse? Dann sind fünf Schritte notwendig, um schon bald in deinem neuen Auto Platz nehmen zu können.

Zuerst entscheidest du dich, welche Farbe dein Hybrid-Auto (70 PS) haben soll. Vier Lackierungen stehen zur Auswahl – solange der Vorrat reicht. Danach noch die Laufzeit des Leasing-Vertrags, die gewünschte jährliche Kilometer-Laufleistung und einen von drei Abholorten auswählen und schon kannst du dein individuelles Angebot erstellen lassen. Im Zuge deiner Online-Bestellung erfolgt in einem zweiten Schritt ein Finanzcheck, der innerhalb weniger Sekunden überprüft, ob du die Liquiditätsanforderungen erfüllst. Im dritten Schritt musst du noch den Leasingantrag mit ein paar persönlichen Daten ausfüllen, um deinen neuen Fiat 500 Lounge Hybrid schon bald in Empfang nehmen zu können. Zum Schluss deiner Online-Bestellung erfolgt eine Online-Identifizierung und du musst deinen Antrag nur noch digital unterschreiben. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Computer mit Webcam oder ein mobiles Gerät. Zum Beispiel ein Smartphone oder Tablet. Zur Online-Identifikation – sie dauert nur wenige Minuten – wirst du mit einem Mitarbeiter der Experten von IDnow verbunden. Halte dafür deinen gültigen Lichtbildausweis bereit. Ist alles erledigt, dauert es nur noch wenige Tage und du kannst deinen neuen Fiat 500 zu einem vereinbarten Termin abholen. Wahlweise in Erfurt, Halle (Saale) oder Berlin. Zuvor meldet sich bei dir der Zulassungsdienst, um die für dich kostenlose Fahrzeuganmeldung und Auslieferung zu koordinieren.

Neues Auto bei MediaMarkt – Das musst du noch beachten

Grundsätzlich musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um dir bei MediaMarkt deinen neuen Fiat 500 buchen zu können. Zudem gelten bestimmte Voraussetzungen, damit dir das Auto zur Nutzung überlassen werden kann. Insbesondere die oben schon angesprochene ausreichende Bonität (Kreditwürdigkeit). Sie wird wie bei vielen Vertragsabschlüssen üblich kurz überprüft. Zweiter wichtiger Punkt: Ein regelmäßiges Einkommen, damit du deine Leasingraten auch zahlen kannst.

Ein Auto zu leasen bedeutet übrigens nicht, dass es in dein Eigentum übergeht. Du zahlst zwar eine monatliche Rate, sie dient aber nicht dazu, das Auto abzubezahlen. Vielmehr ist die Rate eine Art Miete, über die du das Recht hast, das Fahrzeug zu fahren.

Zum Ende der Leasing-Laufzeit gibst du deinen Wagen einfach dort wieder ab, wo du ihn abgeholt hast. Sei so nett und sauge ihn vorher einmal kurz durch und entnehme Handschuhfach und Co. alle persönlichen Gegenstände. Am besten erfolgt die PKW-Rückgabe ohne Beschädigungen. Dann drohen nämlich auch keine zusätzlichen Kosten für die Reparatur. Alternativ ist auch eine Verlängerung des Leasing-Vertrags möglich. Eine vorzeitige Kündigung ist hingegen nur aus wichtigem Grund möglich.

Jetzt MediaMarkt Fiat Leasing sichern

Übrigens: Das Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung gilt auch für deine monatlichen Raten. Du zahlst also zwischen Juli und Dezember den geringeren Mehrwertsteuersatz auf deine monatlichen Leasingraten.

Bereit? Dann los: Ab auf die Homepage von MediaMarkt und noch heute deinen Fiat 500 leasen. Auf ein so günstiges Angebot hast du lange gewartet.

