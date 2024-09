Fast niemand will Verbrenner: Hier ist der E-Auto-Boom jetzt da

Du fährst mit deinem Verbrenner tanken. Als du an der Tankstelle ankommst, aus deinem Auto steigst und tanken willst, bemerkst du, dass kaum eine Zapfsäule besetzt ist. Einige der Zapfsäulen sind nicht einmal mehr für ein benzin– oder dieselbetriebenes Auto gedacht, sondern ausschließlich für E-Autos. Denn Elektroautos werden immer beliebter und in einigen Ländern dominieren sie sogar die Neuzulassungen.

E-Autos dominieren in Norwegen die Neuzulassungen

Die Zukunft der Mobilität soll grün sein. In rund elf Jahren, ab 2035, verabschiedet sich der Verbrenner in der EU vom Markt. Von diesem Zeitpunkt an werden keine neuen Verbrenner mehr neu zugelassen. Aktuell fällt es dem E-Auto schwer, richtig Fuß auf dem Automobilmarkt zu fassen, doch in Norwegen ist dies überhaupt nicht der Fall. Im August dieses Jahres hat das skandinavische Land einen neuen Rekord aufgestellt. Hier haben E-Autos insgesamt 94,3 Prozent der Neuzulassungen ausgemacht. Das geht aus Zahlen der norwegischen Verkehrsbehörde OFV hervor.

Weitere 1,4 Prozent gehören dann noch den Plug-in-Hybriden an. Zum Vergleich: Deutschland hat es geschafft, sich den siebten Platz in der Tabelle zu sichern. Hierzulande waren nur 18,4 Prozent der neu zugelassenen Autos rein elektrisch. Öyvind Solberg Thorsen, Chef der norwegischen Verkehrsbehörde, betont: „Kein Land der Welt kommt im Rennen um Elektroautos an Norwegen heran. Wenn dieser Trend anhält, dann sind wir schon bald auf dem Weg, unser Ziel von 100 Prozent Null-Emissions-Autos bis 2025 zu erreichen.“

Das beliebteste E-Auto Norwegens

Innerhalb der 31 Tage, mit denen der Monat August gefüllt ist, wurden insgesamt 10.480 E-Autos neu zugelassen. Fast 70.000 Stromer, genauer gesagt 68.435 E-Autos, wurden seit Jahresbeginn in Norwegen neu zugelassen. Das Model Y des US-amerikanischen Automobilherstellers Tesla ist das beliebteste E-Auto im Lande und belegt mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent den ersten Platz in der Liste. Doch auch ein südkoreanischer sowie ein japanischer Stromer belegen den zweiten und dritten Platz. Der Hyundai Kona und Nissan Leaf haben einen Marktanteil von jeweils 5,5 und 5,1 Prozent. E-Autos kommen bei den Norwegern einfach gut an.