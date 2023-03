Deutsche Bahn: So verdienst du Geld mit Fahrrad fahren

Normalerweise läuft es bei der Deutschen Bahn bekanntlich so: Du steigst in den Zug und musst für den Transport zahlen. Nimmst du ein Fahrrad im Zug mit, kostet das noch einmal extra. Doch nun stellt die Deutsche Bahn dieses Prinzip auf den Kopf. Sie zahlt dir einen Bonus für jeden Kilometer, den du selbst mit dem Fahrrad fährst. Dazu hat die Deutsche Bahn eine App in die App Stores gestellt, mit denen du deine gefahrenen Kilometer bei jeder Fahrt zur Arbeit, zur Schule, zur Kita in die Kneipe oder einfach nur quer durch die Stadt erfassen kannst. Hast du genügend Kilometer beisammen, kannst du dir aus einer Liste von Partnern einen Rabatt aussuchen und so sparen. So kann dir die Fahrt mit dem Rad zum Bäcker einen Rabatt von 20 Prozent einbringen.

Nützliches Zubehör für dein Fahrrad: Die 10 besten Gadgets

Fahrrad fahren mit App: So funktioniert der Rabatt

Damit du für das Fahren mit dem Fahrrad belohnt wirst, musst du zunächst die DB Rad+ App für Android oder iOS auf deinem Smartphone installieren. Bei jeder Fahrt startest du die App und sie zählt mit, wie viele Kilometer du zurücklegst. Allerdings gibt es eine Voraussetzung: Du musst diese Fahrten in einem von 14 teilnehmenden Stadtgebieten zurücklegen. Dabei handelt es sich um Ahrensburg, Bamberg, Coburg, Erlangen, Freising, Hamburg, Lindau, Regensburg, Renningen, Schweinfurt, Staubing, Unterhaching, Weilheim und Wiesbaden. Fahrten außerhalb dieser Städte und ihrer jeweiligen Aktionsbereiche bekommst du leider nicht vergütet.

Einlösen kannst du die Punkte für die verschiedensten Prämien. Das reicht von Rabatten in Modegeschäften und Bäckereien über Fahrradgeschäfte und Biogeschäfte. So verspricht dir die Bioinsel in Hamburg beispielsweise für 30 Kilometer einen kostenlosen Fruchtriegel. Nach 150 Kilometern sind es zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf. Auch kostenloses Bier, eine kostenlose Fahrraddurchsicht, ein kostenloser Messerschliff oder Rabatt im Fahrradparkhaus sind drin. Die Deutsche Bahn bietet dir ebenfalls Prämien, etwa als Reisegutschein oder für das Co-Working. Wohnst du in einer der genannten Städte, kann die Nutzung der App also durchaus lohnenswert sein und ist eine kleine Zusatzmotivation zum Radfahren.