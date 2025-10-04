Jetzt oder nie: Diese 6 Apps sind nur für kurze Zeit gratis

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Up Left Out ( 2,29 Euro ) – Dieses minimalistische Puzzlespiel ist etwas Besonderes. Denn es fehlen nicht nur Werbeeinblendungen, Punkte und zeitliche Begrenzungen, sondern sogar Text im Allgemeinen. Die Spieler sollen sich entspannen und vollständig in den Puzzlespaß eintauchen können. (4,5 Sterne, 3.690 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Pop Art Lite ( 1,99 Euro ) – Diese Anwendung verwandelt deine Bilder in Kunstwerke. Oder aber du schreibst, welche Art von Bildern du dir vorstellst, und das Tool generiert ein entsprechendes Design. Auch Videos lassen sich in der App bearbeiten. Und die guten Bewertungen sprechen für sich. Allerdings: In-App-Käufe sind leider mit von der Partie. (4,5 Sterne, 284 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.