WhatsApp: Dank dieser Neuheit verstehst du jede Nachricht

WhatsApp hat mehr als 3 Milliarden Nutzer weltweit in über 180 Ländern. Damit ist die App der meistgenutzte Messenger. Das bedeutet gleichzeitig, dass es schnell vorkommen kann, dass du nicht nur auf Deutsch mit einem Kontakt kommunizierst. Dieser Sprachunterschied kann für viele Anwender eine Barriere darstellen, selbst wenn es um englische Mitteilungen in den Chats geht. Dieses Problem haben die Entwickler erkannt und stellen nun eine Lösung vor.

WhatsApp übersetzt ab sofort für dich

Dank der neuen Nachrichtenübersetzungen kannst du Chats im Fall der Fälle in deine Sprache umformulieren lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einzel- und Gruppenchats oder auch Kanalmeldungen handelt. Die Aktivierung der Funktion gelingt ganz einfach, indem du in WhatsApp eine Nachricht lange gedrückt hältst und dann auf „Übersetzen“ tippst. Danach wählst du die Sprache aus, in die oder aus der die Nachricht übersetzt werden soll. Das entsprechende Sprachpaket wird dann heruntergeladen, um es für zukünftige Übersetzungen nutzen zu können.

Je nachdem, ob du ein Android-Smartphone oder iPhone benutzt, variieren die Funktionen. In beiden Fällen findet die Übersetzung lokal auf dem Gerät statt. Die Chats verlassen dein Handy also nicht. Android-Nutzer können WhatsApp jedoch so konfigurieren, dass alle zukünftigen eingehenden Nachrichten in einem Chat automatisch übersetzt werden.

Wann kommt die neue Funktion?

Die Liste der unterstützten Sprachen ist jedoch eingeschränkt. Es stehen dir lediglich Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch zur Auswahl. Weitere Sprachen sollen in Kürze folgen. Beim iPhone setzt WhatsApp auf in iOS integrierte Übersetzungsfunktionen. Hier stehen dir mehr als 19 Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch. Laut WhatsApp wird die neue Übersetzung von Nachrichten ab sofort schrittweise ausgerollt. Es kann also noch etwas dauern, bis du das Feature auf deinem Smartphone findest.