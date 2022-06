Made in China? Hier kommen E-Bikes wirklich her

In Deutschland wurden im Jahr 2021 4,7 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Davon sind 2 Millionen elektrisch angetrieben. Die deutschen Hersteller produzierten im vergangenen Jahr 1,4 Millionen solcher E-Bikes. Also alles klar? Die meisten E-Bikes in Deutschland kommen aus Deutschland?

Mehr Im- als Export

In der Statistik, die der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in seinem Marktbericht 2021 veröffentlicht, zeigt sich ein anderes Bild. Denn die deutschen E-Bike-Hersteller exportieren fast die Hälfte der hierzulande hergestellten elektrischen Räder. Und so wurden im Jahr 2021 1,31 Millionen Stück importierte. Die Vermutung liegt nahe, dass die meisten aus Fernost kommen. China, früher als die „Werkbank der Welt“ bezeichnet, liegt nahe als Herkunftsort. Doch weit gefehlt. Denn normale Fahrräder kommen zu großen Teilen aus Kambotscha und Bangladesch. Beide Länder liefern Deutschland rund ein Drittel der Import-Fahrräder.

Bei E-Bikes sieht es aber ganz anders aus. Denn hier gehören zwar Vietnam und Taiwan zu den Top 5 Importeuren. Doch die Krone holt sich Bulgarien. Aus dem Balkanland stammen 17 Prozent der in Deutschland importierten E-Bikes. Die Niederlande liefern mit 14 Prozent die drittmeisten elektrischen Räder, gefolgt von Ungarn mit 12 Prozent auf Platz vier.

In den Top 10 Lieferanten-Ländern tummeln sich noch viele weitere europäische Staaten. So folgen auf den Plätzen sechs bis zehn noch Tschechien, Rumänien, Polen, Österreich und Portugal.

Wohin wandern die deutschen E-Bikes?

Bleibt noch die Frage, wohin die deutschen Hersteller ihre E-Bikes liefern. Im Jahr 2021 wurden immerhin rund 610.000 elektrisch angetriebene Fahrräder aus Deutschland in die weite Welt exportiert. „Die weite Welt“ meint hier praktisch ausschließlich Europa. Denn 98 Prozent aller deutschen Exporte bleiben in der EU, Schweiz, Norwegen und Großbritannien. Nur 2 Prozent schaffen es raus aus Europa. Hauptabnehmer ist wenig überraschend unser westlicher Nachbar die Niederlande. Mehr als ein Drittel aller in Deutschland hergestellten E-Bikes geht über diese Grenze. Es folgen Frankreich und Österreich mit jeweils 12 Prozent der Exporte.