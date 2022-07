Elektrisches Faltrad: Brompton kontert Vello

E-Bikes sind schwer, ausladend und vor allem für weite Strecken gedacht? Das stimmt oft, aber eben nicht immer. Besonders elektrisch angetriebene Falträder verbinden bahnfreundliche Kompaktheit mit dem Rückenwind eines elektrischen Unterstützungsmotors. Brompton stellt die wohl bekanntesten Falträder der Welt her und hat seine P Line zur Eurobike aufgerüstet.

Brompton Electric P Line: Titan gegen Übergewicht

Mit einer Diät will man dem neuen Konkurrenten Vello Bike aus Österreich nun Beine machen und sich die Krone der Falter wieder holen. Doch ob das klappt, muss sich erst zeigen. Denn es gibt einige Kompromisse, auf die du dich einstellen musst.

Der Hauptunterschied zu den bisherigen E-Bikes ist die Materialwahl. Die Kombination aus Stahl am Hauptrahmen und der Gabel und Titan am Hinterbau sowie Leichtbaukomponenten kommt der Falter laut Brompton, je nach Spezifikation, lediglich auf 15,6 Kilogramm inklusive Akku. Das seien ganze 1,6 Kilogramm weniger als die klassische Brompton C Line Electric aus Stahl.

Geklappt: Brompton Electric P Line

Dazu kommt, dass die P Line bisher nicht mit dem Antriebssystem ausgestattet war. Man hat also eine weitere Linie elektrifiziert. Zum Vergleich: Das Gewicht des schärfsten Konkurrenten Vello Bike+ liegt bei knapp 14 Kilogramm und ist damit etwas niedriger. Die Titan-Version knackt sogar die 10-Kilo-Marke.

Die Elektrifizierung läuft dabei wie bisher bekannt: Der Akku wird in einer Tasche vor den Lenker geschnallt und versorgt den 250-Watt-Motor mit Energie. Der unterstützt dich wie gewohnt bis 25 km/h und soll bis zu 70 km weit reichen. Das ist die maximale Reichweite, wenn man die Unterstützung nicht hochdreht.

Das System hat einen großen Vorteil: Der Akku ist sehr schnell aus der Halterung gelöst und du kannst ihn mit der Tasche einfach mit ins Büro oder in die Wohnung nehmen. Laden dauert mit dem Brompton-Schnelllader nach Herstellerangaben lediglich zwei Stunden. Mit dem mitgelieferten Netzteil musst du vier Stunden auf eine volle Ladung warten.

Brompton Electric P Line

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Brompton Electric P Line ist ab sofort erhältlich. Ein Preis wurde vorab nicht verraten. Das Brompton Electric C Line kostet knapp 3.500 Euro. An diesem Preis wird sich auch das P Line Modell orientieren. Auch beim Preis schauen wir kurz nach Österreich. Komplett nackt kostet das Vello Bike+ schon 3.300 Euro. Somit ist es etwas günstiger, was sich aber durch das optionale Zubehör schnell auflösen kann.