Experten: Das passiert mit E-Autos 2024

Zwar werden E-Autos immer beliebter, jedoch ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt keine Spur davon zu sehen. Alleine im vergangenen Jahr sind die Preise von gebrauchten E-Autos bei der Gebrauchtwagen-Plattform AutoScout24 um 28 Prozent gefallen. Laut Experten wird sich die Lage nicht verbessern, denn die Preise sollen weiter sinken. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2024 sind die Preise gesunken.

E-Autos: Nicht alle wollen umsteigen

In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte Stefan Schneck, Deutschland-Vertriebschef von AutoScout24: „Für gebrauchte E-Autos stellen wir den größten Wertverlust unter allen Antriebsarten fest.“ Jedoch sollen die Preise nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2025 weiter zurückgehen. Der Restwertverantwortliche des Autobewerters Schwacke, Andreas Geilenbrügge, betonte, dass dem „Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos zwei schwierige Jahre“ bevorstehen.

Auch wenn viele neue E-Autos auf den Markt kommen, fehle es den Käufern an Motivation, auf ein E-Auto umzusteigen, erklär Geilenbrügge. Einer Studie des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) zufolge seien nur 13 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer bereit, auf einen rein elektrischen Pkw umzusteigen. Laut dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer sind die besonders bei Gebrauchtwagen vorsichtig. „Sie können die Technologie nicht einschätzen und werden nur dann zugreifen, wenn die Preise noch weiter sinken.“ Dudenhöffer findet, dass die EU-Politik dem E-Auto den Rücken wieder zudreht. „Der ganze Markt ist sehr verunsichert. Denn die Politik in der EU geht nach meiner Einschätzung wieder weg vom Elektroauto.“

Neuzulassung: Ist das ein neuer Tiefpunkt?

Insgesamt wurden im Januar 213.553 Pkw neu zugelassen. Der größte Anteil entfiel dabei auf SUVs (59.895), gefolgt von Kompaktfahrzeugen (43.201). Nachdem Wegfall des Umweltbonus lief es nicht allzu rund auf dem Markt für E-Autos. In den ersten vier Wochen des Jahres 2024 ist der Absatz von E-Autos massiv eingebrochen. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts. Im Januar 2024 wurden nur 22.474 E-Autos neu zugelassen. Das letzte Mal wurden so wenige Stromer im Januar 2023 neu zugelassen.

