E-Auto von VW unschlagbar: Volkswagen und Renault schießen den Vogel ab

Das E-Auto stellt wohl den größten Umbruch in der Autoindustrie dar, seit Henry Ford im Jahr 1908 das Modell T vorgestellt hat. „Es ist wahrscheinlich eine der größten industriellen Transformationen in der Geschichte des Kapitalismus“, sagte vor Kurzem Scott Keogh, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group of America, in einem Interview. „Die Investitionen sind massiv, und die Mission ist massiv“, konstatiert Keogh und spricht aus, was viele bereits ahnten. Dass VW enorm in das neue Kapitel E-Auto investiert, zeigt sich nun erneut. Im Crashtest gibt es ausschließlich Bestnoten.

Neue E-Auto-Modelle: VW und Renault fahren an die Spitze

Das Euro NCAP (Europäisches Neuwagen-Bewertungs-Programm) hat seine ersten Ergebnisse von Crashtests 2022 veröffentlicht. Die Bilanz: Der Volkswagen Polo und der VW Taigo verdienen beide fünf Sterne. Die Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände hat aber nicht nur Verbrenner gegen die Wand gefahren. Mit dem VW ID.5 und dem Renault Megane E-Tech hat man auch zwei E-Auto-Modelle auf ihre Sicherheit hin getestet. Das Ergebnis: Sowohl der Mégane E-Tech, als auch der VW ID.5 erreichten die höchste Sicherheitsbewertung. Trotzdem rät der Renault-Chef davon ab, ein E-Auto zu kaufen.

VW hat mit der 5-Sterne-Wertung des ID.5 somit das zweite Elektroauto unter die 5 sichersten Modelle mit Baujahr 2021 gebracht. Nur der Polestar 2 und der Mercedes-EQ EQS schnitten wenige Prozentpunkte besser ab. Auch der VW ID.4 bekam vom Euro NCAP die Bestnote. Hier gibt es die Liste der Tester mit allen aktuellen E-Auto-Modellen.

Renault und die Crashtests

Während es bei VW und seinen Elektroautos nichts zu bemängeln gibt, ist das bei Renault etwas anders. Denn: Nur weil der Renault Mégane E-Tech mit der Bestwertung auf die Pole Position fährt, heißt das noch lange nicht, dass grundsätzlich alle Elektroautos der Franzosen gut abschneiden. Der Renault Zoe etwa fiel im gleichen Test mit 0 Sternen durch. Und auch beim Crashtest des Dacia Spring blieb nur ein Stern übrig. Wohl auch deshalb stellt Renault das aktuell günstigste E-Auto schon bald ein.