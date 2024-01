E-Auto kostenlos laden: Jetzt gratis Strom tanken

Mit dem Angebot möchte Tesla auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass auch Fahrer anderer Marken an den Superchargern Energie für ihr E-Auto nachladen können. Viele Fahrer eines elektrifizierten Autos denken nämlich noch immer, dass sich an den Ladesäulen von Tesla nur Autos des amerikanischen Herstellers mit neuer Energie versorgen lassen. Dem ist aber nicht überall so. Wer die Tesla-App nutzt, kann dort alle Standorte sehen, die auch für Autos anderer Hersteller zugänglich sind.

E-Auto gratis laden an Tesla Superchargern

Während Tesla-Fahrer in der ersten Januar-Woche, die am Supercharger gültigen Preise pro geladener Kilowattstunde (kWh) zahlen müssen, laden Fahrer von sogenannten Elektrofahrzeugen-Fremdmarken mit Tesla-Konto noch bis einschließlich Samstag gratis. Aber nur, wenn es sich um den ersten Ladevorgang handelt, der über das Kundenkonto in der Tesla-App eingeleitet wird. Zudem müssen in der App gültige Kreditkartendaten hinterlegt sein. Das Datum der Kontoerstellung spielt keine Rolle. Teilnehmende Supercharger-Standorte sind nicht nur auf Deutschland beschränkt. Unter anderem auch in Österreich, Dänemark, Frankreich oder in den Niederlanden sind Supercharger zum Gratis-Laden zu finden.

Achtung: Blockiergebühren beachten

Zu beachten ist: Wenn eine Supercharger-Station zu mehr als 50 Prozent ausgelastet ist, fallen unter Umständen sogenannte Blockiergebühren an. Und zwar dann, wenn das Auto nach beendetem Ladevorgang nicht vom Ladepunkt entfernt wird. Pro Minute berechnet Tesla dann 1 Euro extra. Ist die Supercharger-Station zu 100 Prozent ausgelastet, werden sogar 2 Euro pro Minute berechnet. Die Blockiergebühr entfällt, wenn das Auto innerhalb von fünf Minuten nach Beendigung des Ladevorgangs seinen Stellplatz den der Ladesäule wieder verlässt.

Außerdem ist im Rahmen der Sonderaktion zu beachten, dass die Kreditkarte zu Beginn des Ladevorgangs vorübergehend mit einem gesperrten Sicherheitsbetrag in Höhe von 25 Euro belastet wird. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird dieser gesperrte Sicherheitsbetrag nach Angaben von Tesla wieder freigegeben. In der Tesla-App werden während des Ladens zwar Ladegebühren angezeigt, nach Abschluss des Ladevorgangs aber auf 0 Euro reduziert. Das Gratis-Angebot gilt nicht, wenn die Bazahlung direkt über das V4-Bezahlterminal am Supercharger erfolgt, sondern nur in der App des Herstellers. Das Gratis-Angebot gilt noch bis zum 6. Januar um 23:59 Uhr.