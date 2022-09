E-Auto: Jetzt überschlagen sich die Ereignisse

Die Verkehrswende ist in aller Munde, das E-Auto für viele der Klimaretter. Autos mit Diesel– und Benzin-Motoren sollen bereits bald nur noch in Geschichtsbüchern zu finden sein. Es hat sich herumgesprochen, dass Elektroautos günstiger in der Betankung und einfacher zu warten sind, während sie dabei gleichzeitig auch noch Spaß machen beim Fahren. In Verbindung mit dem Versprechen, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, entscheiden sich heute mehr und mehr Autokäufer gegen einen Verbrenner und für ein E-Auto. Das ist zwar schön und gut. Doch es gibt ein Problem.

Das E-Auto ist auf Dauer gesehen zwar umweltfreundlicher und fast die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass die Elektrifizierung die Mobilität grundlegend verändern wird. Doch Besitzer von Elektrokarossen werden öfter in Unfälle verwickelt als Fahrer von Autos mit Verbrennungsmotor. Zu diesem Ergebnis kommen die Unfallforscher der Axa-Versicherung in ihren aktuellen Crashtests. Doch warum ist das so?

E-Auto schlimmer als Verbrenner: Das ist der Grund

Die diesjährige Mobilitätsstudie der Axa zeigt: E-Auto-Fahrer verursachen 50 Prozent mehr Kollisionen mit Schäden am eigenen Fahrzeug als Fahrer von Verbrennern. Wer ein leistungsstarkes Elektroauto fährt, ist sogar mehr als doppelt so oft in Kollisionen verwickelt. Das Problem: Elektroautos unterscheiden sich im Fahrverhalten deutlich vom Benziner und Diesel. Mehr als die Hälfte der E-Auto-Fahrer musste ihr Fahrverhalten gemäß der Axa-Studie zu Beginn anpassen. Denn: „Unsere Analysen zeigen, dass die größten Risiken […] beim Beschleunigen bestehen“, so die Unfallforscher.

Viele unterschätzen offenbar den sogenannten Overtapping-Effekt. „Die meisten Elektroautos, insbesondere die leistungsstarken, haben ein sehr hohes Drehmoment, welches sich beim Antippen des Strompedals unmittelbar bemerkbar macht“, sagt Michael Pfäffli, Leiter Axa-Unfallforschung.“Es kann daher zu einer ungewollten, ruckartigen Beschleunigung kommen, welche der Fahrer oder die Fahrerin nicht mehr kontrollieren kann.“ Dieser Effekt, sind sich die Unfallforscher sicher, dürfte auch die Ursache für die erhöhte Schadenfrequenzfrequenz bei leistungsstarken E-Autos sein.

Keine Rückkehr

Ein Unfall, den die Versicherung simulierte, macht diesen Overtapping-Effekt besonders deutlich. So verlor der Fahrer eines Tesla die Kontrolle über das Fahrzeug, nachdem er vermeintlich nur kurz auf das Strompedal getippt hat. Durch die starke Beschleunigung fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Kreisel zu, konnte nicht mehr bremsen und überfuhr diesen mittig. Das Auto überschlug sich. Der Crashtest kann zwar nur bedingt auf die Praxis umgemünzt werden, da, wie die Axa erklärt, im Testauto keine Batteriezellen eingesetzt waren und diese den Schwerpunkt eines E-Autos gänzlich anders gestalten. Allerdings bleibt es dabei, dass viele E-Auto-Fahranfänger den Overtapping-Effekt nicht kennen und unterschätzen.

Und dennoch: 98 Prozent der befragten Axa-Kunden, die jetzt ein E-Auto fahren, können sich eine Rückkehr zu einem Verbrenner-Fahrzeug nicht mehr vorstellen. Deshalb geben die Unfallforscher einen Tipp für E-Auto-Anfänger. So sollte man sich dem Overtapping-Effekt bewusst sein und vor allem bei der Beschleunigung achtgeben.