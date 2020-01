Dschungelcamp - Tag 1: Tränen, Kotze und der erste Auszug

Seit gestern Abend kämpfen zwölf mehr oder weniger bekannte Stars um die Dschungelkrone bei RTL. Wie jedes Jahr beginnt alles mit ein paar Rangern in Tarnkleidung und Sonnenbrille, die die Promis militärisch laut aus ihrem Hotel brüllen. Noch bevor die Kandidaten im Dschungelcamp Hängematten und Feldbetten beziehen konnten, standen die ersten Dschungelprüfungen an. Bereits hier wurde deutlich, was uns die kommenden 14 Tage erwartet.

Elena entdeckt neuen Planeten

In „Wanne Heikel“ wurden sechs der zwölf Stars nacheinander in eine nach vorne offene Badewanne gesetzt, die einem Abgrund entgegenrutschte. Bis die Wanne am Abgrund ankommt, musste der Camper eine Frage richtig beantworten. Bei dieser Prüfung schaffte es lediglich DSDS-Gewinner Prince Damien, die Frage „Nenne drei Länder, die mit „A“ beginnen“ richtig zu beantworten. Auch Reality-Sternchen Elena Miras hatte mit „Nenne drei Planeten unseres Sonnensystems“ eine vermeintlich einfache Frage zu beantworten. Ihr fiel aber nur ein Planet ein: Merkus.

Nenne drei Planeten. „Merkus.“ Bitte künftig NUR Wissensfragen für Elena. #ibes pic.twitter.com/io1vCqo4L9 — Patricia Kämpf (@patkaempf) January 10, 2020

Die anderen Kandidaten in der Badewanne waren nur minimal besser. Da das „Fachgebiet“ der ehemaligen DSDS-Kandidatin Toni Trips das Filmgenre „Science Fiction“ ist, konnte sie keinen James-Bond-Darsteller nennen. Nach der Prüfung sagte sie: „Ich hätte das gern beantworten können.“

Schauspieler Raúl sollte drei Fußball-Nationalspieler mit mehr als 100 Länderspielen nennen. Ihm fiel keiner ein. Noch nicht mal Lothar Matthäus. Danni Büchner, die Witwe des verstorbenen Malle-Jens, versuchte das Niveau anzuheben. Sie sollte drei Bundeskanzler nennen. Merkel und Adenauer waren dabei. Doch dann versuchte die Kult-Auswanderin dem Moderatoren-Duo Sonja und Daniel den ehemaligen Bundespräsident Richard von Weizsäcker als Kanzler zu verkaufen. Mit: „Es ist fast so ähnlich“, traf sie danach den Nagel auf den Kopf. Genau so wie die „Lästerschwestern“ in ihrem Tweet:

Die zweite Gruppe, bestehend aus Claudia, Markus, Sven, Anastasiya und Marco musste in der Dschungelprüfung „Brücke“ Sterne erkämpfen und sich an einer klapprigen Hängebrücke entlang hangeln. Während Ex-Boxer Sven „Hier wackelts n bisschen sehr dolle“ kurz vor dem Ziel fällt und die Wendler-Ex Claudia nach nur wenigen Metern scheitert, laufen Trödelexperte Markus, Mr. Reinfand-Pfalz Marco und das bisexuelle ukrainische Playboy-Modell Anastasiya mit einem Stern über die Brücke.

Hallo und Tschüss DDR-Günther

Nach den Prüfungen ging es für die Kandidaten ins Camp, wo bereits der ehemalige DDR-Politiker Günther wartete. Mit ihm hat RTL einen derart schwachen und kranken Mann in den Dschungel transportiert, dass er an keiner der 20 Prüfungen in den gesamten zwei Wochen hätte teilnehmen dürfen. Doch es wurde noch dramatischer. Bereits am ersten Tag holte Dschungelarzt Dr. Bob dem ehemaligen Verkehrsminister aus dem Dschungel. Das war’s für Günther. Er darf jetzt zwei Wochen lang im Hotel Versace auf die anderen Kandidaten warten. Ob RTL für das Dschungelcamp einen Nachrücker aus dem Hut zaubert, zeigt sich heute Abend.

Schade eigentlich, dass DDR-Günther raus ist, denn die erste Nachtwache, die er zusammen mit Prince Damien halten musste, brachte schlaue Sätze wie „Wenn es dunkel ist, sind wir strategisch im Nachteil“ hervor.

Doch auch die anderen Kandidaten dürften in den nächsten zwei Wochen im Dschungelcamp für viele Lacher sorgen. Toni Trips etwa wusste bereits bei der Wahl der Schlafstätte: „Die tödliche Spinne krabbelt nur auf dem Boden.“ Elena ist sich deshalb sicher: „Und wenn man auf dem Boden schläft, ist man tot.“

„Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr“

Alle zwölf Stars mussten nach ihrer ersten Nacht im Camp gemeinsam zur Dschungelprüfung „Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr“ antreten. Hier verrät der Name der Prüfung schon, um was es dabei ging: Dschungeldelikatessen herunterwürgen – bei dem einen mit mehr, bei dem anderen mit weniger Brechreiz.

1. Gang: Kotzfrucht, Schlammfisch, Kakerlaken und Schweine-Vagina

Ex-Boxer Sven verliert in der ersten Runde durch Aufgabe. Sieg: Kakerlake. Auch Elena und Danni kapitulieren nach wenige Happen und spucken alles wieder aus. „Dann lieber Penis“, so Elena angewidert. Kein Stern!

2. Gang: Truthahnhoden, Mäuseschwänze, fermentierte Sojabohnen und getrocknete Grillen

RTL-Superhändler Markus mampft seine Portion weg, als würde er sich solche Gerichte täglich in seinem Wohnwagen zubereiten. „Bisschen wie Weißwurst“, erklärt der Trödelfuchs anschließend. Toni Trips hingegen schafft es noch nicht einmal, einen harmlosen Truthahnhoden im Mund zu behalten. Raúl kotzt seine Portion wieder aus.

3. Gang: Darm der Meeräsche in einer Soße aus Urin und ein Fischauge

Der DSDS-Gewinner Prince Damien inhaliert Darm und Fischauge, leckt anschließend noch den Teller ab. „Ich will nicht, dass meine Oma denkt, ich bin eine Pussy“, so der hypermotivierte DSDS-Gewinner. Auch Erotiksternchen Sonja isst brav auf. Nur Marco spuckt nach weniger als zehn Sekunden alles wieder aus.

4. Gang: Kotzfrucht, Seegurke und Schweinepenis

Die ukrainische Sexbombe Anastasiya und Wendler-Ex Claudia probieren von ihrer Portion. Doch den angekauten Schweinepenis spucken beide wieder aus. Wer soll das denn jetzt noch essen?

Anastasiya: Schweinepännis ist nicht so meins.



Prince Damien: Leckt den Teller ab und lächelt.



#ibes — Gisela Burdecki (@Lederpaula) January 10, 2020

