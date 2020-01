Geburtstag: 10. September 1988

Sternzeichen: Jungfrau

geschätzte Gage: zwischen 20.000 und 40.000 Euro

Luxusartikel: Gesichtscreme und Kissen

Eine der freizügigeren Kandidatinnen im Dschungelcamp ist Anastasiya Avilova (31). Die gebürtige Ukrainerin zeigt ihren Körper gerne – selbst ein Playboy-Shooting findet sich bereits in ihrem Lebenslauf. Dieses Mal will sie jedoch etwas weniger Haut zeigen: „Ich möchte schließlich nicht, dass da was reinkrabbelt“, verrät sie in einem RTL-Interview. Das Dschungelcamp scheint auch sonst überhaupt nicht zu ihr zu passen. Sie mag nämlich weder Insekten und Fische, noch Pflanzen oder die Dunkelheit. Auch Romantik erwartet Anastasiya keine. Sie bekäme schließlich nur einen Rasierer für 16 Tage. So könne man nicht flirten.