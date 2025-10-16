Drohnen-Alarm! Wie funktioniert eigentlich Drohnenabwehr?

Ja, Drohnen können unser Leben sicherer, aber auch schneller und effizienter machen. Sie sind auch eine mehr als nur nette Spielerei für uns, wenn wir beispielsweise einem Video den richtigen Pfiff verleihen wollen. Sie können aber auch tödliche Fracht transportieren, oder – wie jüngst auch in Deutschland geschehen –Flughäfen lahmlegen. Grund genug, uns im überMORGEN-Podcast diesem spannenden Thema zu widmen.

Im Gespräch mit dem Drohnen-Experten

Unser Podcast-Host Johanna Müssiger hat sich mit Stephan Kraschansky einen echten Drohnen-Fachmann zum Gespräch eingeladen. Er ist ehemaliger Offizier und Geschäftsführer von Aaronia Österreich, einem der führenden europäischen Experten für Drohnenabwehr.

Er erklärt uns im Podcast das Drohnenabwehr-System Aartos, für das sein Unternehmen verantwortlich ist. Dieses System ist nicht nur in der Lage, Drohnen frühzeitig zu erkennen und zu überwachen, sondern kann diese bei Bedarf auch stoppen.

In den Rubriken sprechen wir mit Timo Brauer, der für uns u.a. als Smartphone-Experte im Einsatz ist, aber auch viel zum Thema Drohnen zu erzählen weiß. Er nutzt selbst auch privat Drohnen und hat in den Rubriken einige Tipps für alle Drohnenbesitzer und Interessierte da draußen.

Wir beleuchten in den Rubriken, was in Deutschland erlaubt ist, wie der Drohnenführerschein funktioniert und welche rechtlichen sowie praktischen Tipps Verbraucher beachten sollten. Hier geht es direkt zur aktuellen Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts kannst du uns finden und abonnieren.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über dein Feedback! Schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast@beebuzz.media oder folge uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und dein Review bei Apple Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden hast, lass es uns wissen, kommentiere hier oder schreib uns einfach eine Mail.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts, RSS

Jetzt weiterlesen So revolutioniert KI die Suche nach Vermissten