Heilsbringer oder Überwachungs-Katastrophe? Smart Glasses im Fokus

„Dieses Jahr starten smarte Brillen endlich durch!“ Sätze wie diesen lesen wir schon seit vielen Jahren. Und ja, als Google 2012 die Google Glass präsentierte, hatten wir schon irgendwie die Vermutung, dass schon bald jeder Dritte auf der Straße so eine Brille auf der Nase hat. Aber wir mussten sehr schnell feststellen, dass sowohl technisch als auch preislich noch viel passieren musste, damit die Gesellschaft diese Art von Brillen akzeptiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Am Ende der Evolution finden wir derzeit die „Smart Glasses“, wie wir sie beispielsweise bei der IFA jüngst präsentiert bekamen. Sie unterscheiden sich im Look kaum noch von klassischen Brillen und sind auch spürbar preiswerter als die Google Glass damals.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Smart Glasses: Das nächste große Ding oder ein Datenschutz-Albtraum?

Wann tragen wir denn nun alle Smart Glasses?

Das heißt aber noch lange nicht, dass wir schon an dem Punkt sind, an dem eine kritische Masse tatsächlich solche Brillen trägt. Mit Anton, der sich bei nextpit und inside digital seit längerem intensiv mit dieser Produktkategorie beschäftigt, habe ich mich dazu ausführlich ausgetauscht. In unserem lockeren Talk ging’s dabei allerdings weniger um die technische Seite der Geräte.

Viel spannender fand ich die Frage, welchen Einfluss Smart Glasses haben könnten, sobald sie wirklich im Alltag angekommen sind. Werden ihre Träger:innen automatisch verdächtigt, ständig zu filmen oder Fotos zu machen? Werden wir vielleicht irgendwann immer seltener zum Smartphone greifen? Und was bedeutet es eigentlich, wenn Tech-Milliardäre noch mehr Daten einsammeln und im Grunde alles wissen, was wir sehen und hören?

Wir haben uns sowohl düstere als auch optimistische Szenarien ausgemalt – und ich behaupte mal ganz frech, dass dabei eine richtig hörenswerte Folge entstanden ist. Wenn du das genauso siehst, freuen wir uns über ein bisschen Podcast-Liebe: Teil die Folge, empfehle uns weiter, gib uns Sterne, wo immer das möglich ist, und schreib uns gern dein Feedback. Viel Spaß mit der 168. Ausgabe der Casa Casi!

Wollt Ihr vielleicht in alte Folgen reinhören? Hier findet Ihr alle Links zum „Casa Casi“-Podcast.

Show Notes 168: