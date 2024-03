DKB nach der Tagesgeld-Zinsaktion: So geht es jetzt weiter

Die DKB zählt als die zweitgrößte Onlinebank in Deutschland. Unter anderem durch die Zinsaktion im vergangenen Jahr, bei der man Neu- und Bestandskunden 3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlte, hat man die Einlagen drastisch erhöhen können. Über 15 Milliarden Euro sammelte die Bank laut Handelsblatt ein. Damit hat die Bank Einlagen von 100 Milliarden Euro. Die Wirtschaftszeitung beruft sich bei den Angaben auf DKB-Chef Stefan Unterlandstättner. Man habe 250.000 neue Kunden gewonnen und wolle im gleichen Maße auch in den kommenden Jahren wachsen.

DKB will wachsen und Mitarbeiter einsparen

Dennoch wolle man sich von Mitarbeitern trennen. Der Grund dafür ist die Automatisierung von Prozessen. Etwa zehn Prozent der Vollzeitstellen wolle man einsparen. Die Bank habe deshalb im Sommer 2023 ein Effizienzprogramm gestartet, das noch bis Ende 2025 laufe. „Dabei werden wir unter dem Strich eine mittlere dreistellige Zahl an Vollzeitstellen reduzieren können.“

Wie jetzt bekannt wurde, hat die DKB das Tagesgeld-Angebot wohl auch gestartet, weil sie bis dato Einlagen verlor. Flossen im ersten Halbjahr 2023 noch 5 Milliarden Euro ab, legte man am Ende deutlich zu. Inzwischen hat sich die DKB auch von ihrem hohen Tagesgeld-Zinssatz verabschiedet. Unklar ist, wie seit dem Ende der Aktion Ende Januar 2024 die erneuten Abflüsse an Einlagen sind. Mit den aktuell gebotenen 1,75 Prozent liegt die DKB jedenfalls weit unterhalb dessen, was marktüblich ist. Unterlandstätter sagt dazu, dass einige der Gelder nach dem Ende der Aktion abgeflossen seien, das Gros der Kunden der Bank aber treu geblieben sei. Viele Kunden hätten in Festgeld umgeschichtet, wo die Bank weiterhin gute Zinsen bietet. Lockvogelangebote wolle man nach eigenem Bekunden nicht machen.

Die DKB schließt auch eine Übernahme nicht aus. Denn das Ziel der Bank ist, weiter zu wachsen. Zwar hat die DKB, ihr Ziel, in diesem Jahr auf acht Millionen Kunden zu kommen, wieder einkassiert – doch mittelfristig will man auf zwölf Millionen Kunden kommen. Das lässt sich aber wohl nur durch Zukäufe und Übernahmen realisieren. „Wir schauen uns am Markt immer nach Opportunitäten um“, sagte DKB-Chef Unterlandstättner dem Handelsblatt. Aktuell sehe man aber keine interessanten Übernahmemöglichkeiten.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld im Vergleich: Wer zahlt die meisten Zinsen?