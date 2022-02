Dieser Mobilfunk-Anbieter verschwindet nach 20 Jahren vom Markt

Die Münchener eteleon hat das Neukundengeschäft eingestellt. Das berichteten die Kollegen von teltarif diese Woche. eteleon wurde im Jahr 2000 gegründet und brachte im Laufe der Jahre Handymarken wie discoSurf, fastSIM oder discoTel hervor. Gegründet haben die Firma die Brüder Julian und Tobias Valdenaire, die den Mobilfunkanbieter schon vor mehr als zehn Jahren an die Drillisch AG verkauft haben.

eteleon war Brancheninsidern seinerzeit immer wieder durch fragwürdige Aktionen und wenig nachhaltigen Kundenservice aufgefallen. 2015 wurde eteleon mit Drillisch verschmolzen, das Geschäft lief aber weiter. Mittlerweile ist Drillisch wiederum mit 1&1 zusammengegangen. Jetzt kommt der Schritt der Einstellung des Neukundengeschäftes der eteleon und der entsprechenden Marken.

Die Anzahl der Marken der Drillisch wird damit etwas kleiner, bleibt aber immer noch umfangreich. Mit Marken wie PremiumSIM, winSIM, maxxim oder simplytel ist 1&1 Drillisch weiterhin aktiv. Hier versucht der Anbieter mit nahezu wöchentlich wechselnden Tarifen Kunden zu finden, die Interesse an absoluten Discounttarifen haben. Diese Kunden sollen die Kundenbasis für das neue, eigene Mobilfunknetz der 1&1 bilden, das 1&1 in diesem Jahr aufbauen wird.

eteleon-Kunden können Verträge weiter nutzen

Zurück zu eteleon und den Kunden: Diese können ihre Handyverträge auch nach dem Aus der eteleon und der entsprechenden Marken weiterhin ganz normal nutzen. Der Zugang zum Kundenmenü ist unter mein.eteleon.de möglich. Dort kannst du als Kunde der Marken auch weiterhin Tarife und Optionen buchen.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind immer wieder einst beliebte und bekannte Marken in der Versenkung verschwunden. Aus Viag Interkom wurde O2, simyo ging zunächst in E-Plus und inzwischen in O2 auf und Quam stellte sein Geschäft komplett ein. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren noch weitere mehr oder weniger namhafte Anbieter folgen werden.