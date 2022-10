Dieser Haushalts-Roboter reinigt dein Zuhause bis zu 60 Tage autark

Der Roidmi EVA reiht sich ein in die Riege der Premium-Haushaltsroboter und kommt mit einer zusätzlichen Reinigungsstation. Das macht ihn nahezu autark, denn hier fährt er automatisch hinein, lädt auf und entleert seinen Inhalt. Dadurch musst du dich mehrere Wochen um gar nichts kümmern – laut Roidmi musst du den Behälter der Absaugstation erst nach rund 60 Tagen per Hand ausleeren. Aber das ist noch nicht alles, was die Station kann: Parkt der Saugwischer hier, reinigt sie den Wischmopp von selbst. So ist der Roboter bei der nächsten Putzfahrt sofort wieder einsatzfähig und hinterlässt keine schmutzigen Spuren.

Roidmi EVA: Saug-Wisch-Roboter mit Absaugstation und Sprachsteuerung

Wie die meisten Haushaltsroboter ist auch der Roidmi EVA wie ein rundes UFO geformt. Er hat einen Durchmesser von 33 Zentimetern und ist etwa 10 Zentimeter hoch. Die Reinigungsstation ist etwas mehr ausladend: Sie ist circa 46 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter breit und 38 Zentimeter tief. Dadurch verschwindet der Roboter praktisch komplett in der Station. Der Motor des Saug-Wisch-Roboters hat eine Leistung von 38 Watt und rückt dadurch auch hartnäckigem Schmutz ohne Probleme zu Leibe. Unebenheiten von bis zu zwei Zentimetern – wie etwa Türschwellen oder Teppiche – überwindet der Roidmi mit links.

Der Reinigungsroboter bewegt und orientiert sich mithilfe mehrerer Laser-Sensoren durch den Raum. Die sind auf der Oberseite in einem sogenannten Watchtower angebracht und ermöglichen ihm eine Rundum-Sicht. Hiermit erkennt er auch etwaige Hindernisse und fährt ihnen gekonnt aus dem Weg. Auf einem in der Ladestation verbauten Display siehst du zudem praktische Informationen wie Akkustatus, Behälter-Füllstand oder den gewählten Modus. Der clevere Haushaltshelfer lässt sich auch mit einigen Smart-Home-Systemen verknüpfen und ist somit auch per Sprachbefehl etwa über einen Smart Speaker steuerbar.

Trocken oder nass: Der Haushaltshelfer reinigt dein Zuhause über verschiedene Modi

Saugen und Wischen? Der Roidmi EVA kann beides. So sind an der Unterseite zwei sich drehende Wischmopps angebracht, mit denen der smarte Reinigungsroboter zuverlässig deine Böden säubert. Schickst du ihn auf Reisen durch deine vier Wände, wischt er auf Wunsch feucht und trocknet den Fußboden in einem. So musst du im Vergleich zur manuellen Reinigung mit Mopp und Eimer nicht erst noch lange warten, bis der Untergrund wieder begehbar ist.

Beim automatisierten Hausputz stehen dir verschiedene Modi zur Auswahl. So kannst du den Roidmi EVA nur als Saug- oder Wischroboter nutzen – du kannst aber auch beide Funktionen kombinieren und so beide Arbeiten in einem Durchgang erledigen. Der smarte Haushaltshelfer ist somit ein echter Allrounder und lässt sich sowohl für Hartböden und klebrigen Schmutz als auch für Teppichböden mit Staub und Krümeln nutzen – und auch für alles dazwischen.

Kommt ohne Reinigungsmittel aus und holt sich selbsttätig neues Wasser

Im Wisch- oder Saugwisch-Modus kommt neben dem Staubbehälter ein Wasserbehälter zum Einsatz, der die Wischbürsten befeuchtet. Dabei kommt der Haushalts-Roboter ohne Reinigungsmittel aus, da dank Bürsten-Anordnung und -Material bereits 99 Prozent der Bakterien keine Chance haben. In einem Rutsch saugt der Saugwischer auch Wasser und Dreck ein, sodass kein lästiger Schmutzwasserfilm auf dem Untergrund zurückbleibt.

Die Reinigungs- und Entleerungsstation des Roidmi EVA

Die Absaugstation bietet aber dank zweier Wasserbehälter noch eine weitere Funktion: Denn hier kann sich der Roidmi EVA einerseits frisches Wasser abzapfen, wenn der eigene Tank leer ist. Andererseits kann er hier eigenständig das aufgenommene Schmutzwasser abgeben und so wieder Platz für neuen Unrat schaffen. Jeder der beiden Behälter hat ein üppiges Fassungsvermögen von rund vier Litern. Dadurch musst du sie nicht ständig neu befüllen beziehungsweise entleeren. Zu empfehlen ist dies von Zeit zu Zeit dennoch je nach absorbierten Verschmutzungen.

Die Reinigungsbürsten sind aus antibakteriellem Material gefertigt und bestehen aus zwei verschiedenen Werkstoffen. Der Hauptteil besteht aus weichem Stoff und die eingewebten Polyester-Fasern entfernen auch hartnäckigere Verschmutzungen.

Den Roidmi EVA Reinigungsroboter kannst du aktuell über den Online-Shop Myrobotcenter erwerben – hier kostet er derzeit 749 Euro, der Versand ist kostenfrei.