Diese Powerstation hält sechsmal so lang wie der Durchschnitt: Bei uns kannst du sie gewinnen

EcoFlow gilt als eines der führenden Unternehmen für portable und umweltfreundliche Energie-Lösungen. Mit der EcoFlow RIVER Pro 2 bringt der Hersteller eine neue Powerstation auf den Markt, die bis zu zehn Jahre halten soll und damit deutlich langlebiger ist als vergleichbare Produkte anderer Fabrikanten. Sie lässt sich außerdem besonders schnell aufladen und bietet eine Ausgangsleistung von beachtlichen 800 Watt. Mit der X-Boost Funktion können sogar kurzfristig 1.600 Watt zur Verfügung gestellt werden. So kannst du mit ihrer Hilfe auch Haushaltsgeräte mit einem höheren Energiebedarf problemlos betreiben.

EcoFlow River Pro 2: Powerstation mit Schnellladung

Die neue Powerstation EcoFlow RIVER 2 Pro wartet mit einer Kapazität von 768 Wh auf und versorgt deine Geräte mit 800 Watt Ausgangsleistung. Dank der X-Boost Funktion lassen sich sogar bis 1.600 Watt Nennleistung erreichen. Dadurch kannst du selbst einen Föhn, eine Kaffeemaschine oder eine Mikrowelle eine Zeit lang mit Strom aus dem Energiespeicher versorgen. Möchtest du die Powerstation als Backup-Lösung im Falle eines Stromausfalls nutzen, springt der Energiespeicher unmittelbar an. Dank einer Umschaltgeschwindigkeit von nur 30 ms bemerkst du kaum, dass der Strom weg ist. So überbrückst du kurzzeitig den Betrieb deiner wichtigsten Geräte.

EcoFlow RIVER 2 Pro beim Aufladen mit dem Solarpanel

Weiterhin ist die RIVER 2 Pro mit insgesamt zehn Ausgangsports ausgestattet, wodurch sich mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen lassen. Lädst du den Energiespeicher via Stromnetz auf, ist er in nur 70 Minuten voll aufgeladen. Alternativ lässt er sich aber auch per Solarpanel auffüllen. So machst du dich selbst über einen längeren Zeitraum unabhängig von der Stromversorgung. Daneben hast du auch die Möglichkeit, die Powerstation per USB-C oder KFZ-Bordnetz aufzuladen.

Powerstation mit hoher Lebenserwartung – so kannst du sie gewinnen

Betrieben wird die Powerstation von einer LFP-Batterie, die über 3.000-mal auf- und entladen werden kann, bevor die Batteriekapazität auf 80 Prozent sinkt. Der Branchendurchschnitt liegt bei 500-mal. Dadurch liegt die Lebensdauer in etwa sechsmal so hoch, wie beim Großteil der Konkurrenz. Nutzt du sie fast täglich, kommst du somit auf rund zehn Jahre Nutzungsdauer. Die Powerstation ist ab sofort für 799 Euro bei EcoFlow selbst oder bei Amazon erhältlich. Mehr Powerstations des Herstellers findest du auf dieser Seite.

Nun zu unserem Gewinnspiel: Aktuell verlosen wir die EcoFlow RIVER 2 Pro samt passendem 220W-Solarmodul auch bei Instagram. Alles, was du für die Teilnahme tun musst, ist den Beitrag zu liken, uns zu folgen und mit einem Zelt-Emoji zu kommentieren. Wir wünschen dir viel Glück!