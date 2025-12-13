Kennst du sie noch? Diese 8 Handys waren eine Katastrophe!

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
In den vergangenen Jahrzehnten kamen Hunderte gute Mobiltelefone auf den Markt. Doch natürlich gab es auch grandiose Flops, die im Gedächtnis geblieben sind. Diese acht Handys scheiterten grandios. Teilweise sogar mit einem Knall.
Smartphones und Handys fliegen in den Mülleimer
Kennst du sie noch? Diese 8 Handys waren eine Katastrophe!Bildquelle: Generiert mittels Nano Banana
  • Teilen

Gute Smartphones gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Und auch hervorragende Mobiltelefone stellen keine Seltenheit mehr dar. Doch im Laufe der Zeit gab es auch immer wieder Modelle, die aus der Masse herausstachen. Teilweise jedoch in die falsche Richtung.

Nokia N-Gage (2003)

Das Nokia N-Gage sollte einen Hybrid zwischen einer mobilen Gaming-Plattform und einem Smartphone darstellen. Herausgekommen ist jedoch ein Gerät, das weder Gaming‑ noch Smartphone-Freunde wirklich überzeugen konnte. So fiel die Tastenanordnung extrem gewöhnungsbedürftig und der Preis hoch aus. Und auch das Telefonieren gestaltete sich mit dem Nokia N-Gage ziemlich umständlich. Denn der Hersteller verbaute sowohl den Lautsprecher als auch das Mikrofon an der schmalen Oberseite des Handys. Folglich musste man das „Gaming-Telefon“ notgedrungen quer ans Ohr halten.

Nokia N-Gage QD

Microsoft Kin One (2010)

Dass Microsoft kein allzu großes Glück mit Smartphones hatte, ist hinlänglich bekannt. Beim Microsoft Kin One kann man allerdings kaum von einfach nur „wenig Glück“ sprechen. Das Mobiltelefon sollte unter anderem mit seinem außergewöhnlichen Design und einem Fokus auf soziale Netzwerke punkten, stellte letztlich jedoch schlicht ein ausfahrbares Pseudo-Blackberry mit kleinem Display und einer schlechten Auflösung dar. Das Gerät floppte auf dem Heimatmarkt in den USA und der europäische Verkaufsstart wurde gänzlich gestrichen.

Microsoft Kin One

LG Optimus 3D & Sharp Aquos Phone SH-80F (2011)

3D-Fernseher stellen die nächste Evolutionsstufe des Fernsehens dar. Eine Annahme, die heute höchstens für einige Schmunzler sorgen könnte, die über mehrere Jahre hinweg jedoch sowohl von vielen Verbrauchern als auch von zahlreichen Experten geteilt wurde. Bei Smartphones wurde das Thema 3D dagegen viel schneller abgehakt. Zu den wenigen Vertretern der dreidimensionalen Handy-Gattung gehören das LG Optimus 3D und das Sharp Aquos Phone SH-80F. Der Fokus lag hier klar auf der – als Spielerei zugegebenermaßen recht interessanten – 3D-Funktion. Anders als beim HTC EVO 3D beschränkten sich LG und Sharp allerdings nicht nur auf multimediale Elemente, sondern statteten auch die jeweiligen Menüs mit einem 3D-Flair aus. Und diese weckten nur einen Wunsch: sie wieder auszuschalten.

3D-Smartphones
LG Optimus 3D & Sharp Aquos Phone SH-80F

HTC ChaCha (2011)

Das HTC ChaCha entsprang einer Kooperation zwischen HTC und Facebook. Zusammen wollten die beiden Unternehmen ein Smartphone auf den Markt bringen, das soziale Netzwerke in den Vordergrund rückt. Das ist ihnen mit einem Facebook-Button sowie entsprechender Software auch gelungen. In nahezu allen anderen Handy-Bereichen konnte das Gerät dagegen alles andere als überzeugen – was auch für die bereits nicht mehr zeitgemäße QWERTZ-Tastatur galt. Schließlich scheiterte das Projekt.

HTC ChaCha

Amazon Fire Phone (2014)

Was viele nicht wissen: Die Online-Plattform Amazon hat schon einmal ein eigenes Smartphone auf den Markt gebracht – das Amazon Fire Phone. Die globale Wissenslücke lässt sich darauf zurückführen, dass das Amazon-Handy grandios scheiterte. Für das Fiasko gab es dabei mehrere unterschiedliche Gründe. Dazu zählen insbesondere ein Telekom-Branding, Amazon-Verknüpfungen in jeder App sowie das Betriebssystem Fire OS. Letzteres basierte zwar auf Android, allerdings sehr lose. So gab es beispielsweise keinen klassischen Home-Bildschirm. Stattdessen setzte Amazon auf „Highlights“ wie eine 3D-Optik und eine Menüsteuerung durch Schwenk- und Neigungsbewegungen. Zudem war das Gerät sowohl schwer als auch klumpig.

Amazon Fire Phone

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Bei der Note-Serie handelt es sich um die ehemalige Herbst-Flaggschiff-Reihe des südkoreanischen Herstellers. Entsprechend stellen die meisten Note-Smartphones gut ausbalancierte High-End-Mobiltelefone dar. Und auch das Samsung Galaxy Note 7 war zunächst keine Ausnahme – bis die Modelle anfingen, in Flammen aufzugehen. Es dauerte vergleichsweise lange, bis Samsung die Ursachen in Erfahrung brachte. Und da es sich dabei nicht um einen Software-Fehler handelte, konnte das Problem auch nicht per Update behoben werden. Die Folge: ein weltweiter Verkaufsstopp, eine Rückruf-Aktion und eine (vorübergehende) Schramme auf dem Image des beliebten Herstellers.

Samsung-Smartphone
Samsung Galaxy Note 7

Royole FlexPai (2018)

Das Royole FlexPai ist etwas ganz Besonderes. Bei dem Gerät handelt es sich nämlich um das erste Smartphone, welches über ein biegbares Display verfügte. Bei dem Bestreben, als erster Falt-Handy-Hersteller in die Annalen einzugehen, nahm Royole jedoch keine Rücksicht auf Komfort, Nutzererlebnis oder gar eine allgemeine Sinnhaftigkeit des Konzepts. So biegt sich das Royole FlexPai nach außen und lässt hinter der Display-Mitte stets einen großen Hohlraum. Alltagstauglichkeit? Keine Spur.

Falt-Smartphone
Royole FlexPai
Samsung-Kopfhörer
Jetzt weiterlesen
Leider wahr: Deine Marken-Technik könnte gefälscht sein

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Nokia N-Gage QD: Nokia
  • Microsoft Kin One: Microsoft
  • LG Optimus 3D & Sharp Aquos Phone SH-80F: LG / Sharp
  • HTC ChaCha: HTC
  • Amazon Fire Phone: Amazon / Telekom
  • Samsung Galaxy Note 7: Michael Büttner / inside digital
  • Royole Flexpai: Royole
  • Kennst du sie noch? Diese 8 Handys waren eine Katastrophe!: Generiert mittels Nano Banana
11 0

Jetzt weiterlesen

SMARTPHONE
Smartphone mit 5G-Tarif für nur 6,99 Euro im Monat
Frau mit Smartphone und Sparschwein in den Händen. Daneben der Verweis auf ein Angebot. Tarif mit Handy für nur 6,99 Euro
Kein Witz: Bei diesem neuen Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt zahlst du für die Kombi, bestehend aus einem in diesem Jahr erschienenen Smartphone und einem 5G-Tarif, lediglich 6,99 Euro pro Monat. Wir zeigen dir, was genau drinsteckt und für wen sich das lohnt.

Mitreden

4 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Sascha

    Samsung S21 Ultra 5G -》 bin deswegen am überlegen zu Apple zu wechseln UND ich hasse das Betriebssystem …

    Antwort
  2. Nutzerbild David

    Ist klar😂

    Antwort
  3. Nutzerbild Sean S.

    Auf jeden Fall interessanter Artikel😄 Einiges kannte ich nicht👍

    Antwort
  4. Nutzerbild Noelle

    Ich wechsele auch zu Apple i phone 14

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Erst Samsung, jetzt Apple? Handys, die niemand wollte
Apple
Erst Samsung, jetzt Apple? Dünner, teurer, sinnloser: Handys, die niemand wollte
Samsung Galaxy S25 Edge in allen Farben
Samsung
Samsung zieht den Stecker: Deshalb ist die Smartphone-Serie gescheitert
Neues Honor Handy
China-Handys
Dieses magische Handy hat eine ganz besondere Taste – und einen E-Bike-Akku
Handys
Achtung Samsung: Hier kommt die Liste der neuen Smartphone-Konkurrenten 2026
Apple
Das ging schnell: Apple nimmt iPhones wieder vom Markt
Apple
Mehr als nur iPhone 17: Diese Neuheiten nach Apples Event solltest du kennen
Krisen und Konflikte
Um 11 Uhr: Heute wird dein Handy klingeln – auch wenn es lautlos ist
Handys
Unglaublich genau: An der Art, wie du dein Handy hältst, erkennt man deine Schwächen
Verbraucherschutz
Handy kaputt? Waschmaschine streikt? So zahlst du keinen Cent