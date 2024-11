Die Raubkopierer sind zurück

Erinnerst du dich noch an die Filesharing-Plattformen eMule, eDonkey oder Kazaa? Oder auch an Napster? Heute eine Plattform für legales Musikstreaming, war die Marke früher in erster Linie für den illegalen Tausch von Musik- und Filmdateien bekannt. Mit der Einführung von preislich attraktiven Musik- und Video-Streaming-Plattformen wurde dem illegalen Filesharing erfolgreich der Kampf angesagt. Doch das Blatt scheint sich wieder zu wenden.

Illegales Filesharing gewinnt wieder an Bedeutung

Denn viele Menschen sehen es inzwischen offenbar wieder als legitim an, Musik und Videos illegal aus dem Internet zu laden. Das hat eine Studie der Marktforscher von Ipsos für die norwegische Zollbehörde, das norwegische Ministerium für Kultur und Gleichstellung und das norwegische Patentamt ergeben. Die Ergebnisse aus Norwegen lassen Rückschlüsse auf das Nutzungsverhalten von Internetsurfern auch in anderen Ländern Europas zu.

Laut Studie hält es die Mehrzahl der Jugendlichen in Norwegen für okay, Raubkopien zu nutzen, um Geld zu sparen. Die Hälfte der unter 30-Jährigen (50,3 Prozent) stimmt ganz oder teilweise zu, dass es in Ordnung ist, illegale Content-Dienste zu nutzen. In der norwegischen Gesamtbevölkerung ist knapp jeder Dritte (31,5 Prozent) der Meinung, dass ein solches Verhalten in Ordnung sei.

Auffällig: Je älter die Befragten sind, desto größer ist die Ablehnung bei der Verwendung von Raubkopien. Bei den über 60-Jährigen sprechen sich fast 70 Prozent gegen eine Verwendung illegaler Content-Dienste aus. Das hängt wohl auch mit dem Einkommen zusammen. Wer gut verdient, kann sich legales Streaming gegen Bezahlung besser leisten als Jugendliche mit keinem oder nur geringem Einkommen.

Hohe Kosten sorgen für Nutzung von Raubkopien im Internet

Am häufigsten geben die Teilnehmer der Umfrage an, dass sie wegen zu hoher Kosten in die Piraterie getrieben werden. Fast 41 Prozent der Teilnehmer erklären, legale Streamingdienste zu nutzen, wenn diese günstiger wären. Auch fehlende Inhalte sind ein Grund für den Griff zu illegalen Inhalten. Fast 35 Prozent geben an, wegen mangelnder Verfügbarkeit in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen illegalen Dienst im Internet verwendet zu haben.

Doch nicht nur der Download von Musik und Filmen ist für viele Nutzer interessant. Fast 12 Prozent der Befragten erklären, illegale Sportübertragungen, zum Beispiel für Fußballspiele, zu nutzen. Und fast 10 Prozent der Umfrage-Teilnehmer wollen auch in Zukunft weiter auf illegale Quellen zurückgreifen, um Filme, Serien oder Musik zu konsumieren.

