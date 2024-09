Die Highlights der IFA 2024: Mehr als nur KI

In unserem Spezial zur Geburtstagsausgabe der IFA berichten unsere Experten Thorsten Neuhetzki und Timo Brauer in unserem Podcast „überMORGEN“, was die Highlights der IFA 2024 sind. Klar dreht sich auf der 100. IFA in Berlin vieles um die künstliche Intelligenz. Unter anderem hält sie jetzt Einzug in die Küche. Aber nicht mittels Alexa-Tablets oder Smartphone-Assistenten, sondern direkt in Backöfen. Bosch ist hier ganz vorn dabei und wir haben uns die klugen Herde genauer angesehen. Doch auch Staubsaugerroboter sind omnipräsent auf der Elektronikmesse. Sogar der Router-Hersteller TP Link hat jetzt welche präsentiert. Und hier gibt es sogar neue Modellen, die das Türschwellenproblem lösen. Und was gibt es noch zu sehen?

Experten klären auf

Doch natürlich besteht die Messe in Berlin nicht nur aus Öfen und Staubsauger-Robotern. Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unseren Experten für Smartphones und Gadgets, Timo Brauer, und für Netztechnik und Smarthome, Thorsten Neuhetzki. Unter anderem greift Matter um sich. Immer mehr Unternehmen verbinden ihre Produkte mit dem neuen Über-Standard.

Dazu wird es in der Küche auch beim Strom spannend. Denn kleine Küchengeräte können mittlerweile auch kabellos betrieben werden. Doch es geht nicht nur um Haushalt und Co. Auch bei Smartphones geht es auf der IFA rund. Hier ist das Highlight ein besonderes Foldable.

