DHL ändert Paket-Mitnahme: Das musst du jetzt beachten

DHL ergänzt den bisherigen Ablauf der eher zufälligen Mitnahme um eine geplante Abholung, die du buchen kannst. Ist eine andere Paketsendung bereits unterwegs zu dir, dann kannst du ab sofort die Paketmitnahme kostenlos hinzubuchen. So weiß dein Zusteller dann bereits vorab, dass er (oder sie) eine Retoure oder bzw. Sendung mitnehmen soll. So kommt es dann hoffentlich auch nicht mehr vor, dass dein Paket zusammen mit einem anderen beim Nachbarn abgegeben wird, weil es für den Boten schneller geht.

Mitnahme-Buchung von Paketen bei DHL jetzt kostenlos möglich

Die Übergabe geht dann sowohl persönlich an der Haustür als auch hinterlegt am vereinbarten Ablageort. Das heißt, du musst deinen DHL-Boten nicht persönlich antreffen, um ein versandfertiges Paket mitzugeben. Hast du einen Ablageort in der Garage, der Terrasse oder im Garten mit DHL vereinbart, was auch nur für ein einzelnes Paket möglich ist, kannst du diesen Ort nutzen. Du hinterlegst deine Retoure oder dein Paket und der Zusteller nimmt es mit, verspricht DHL. Hast du die Mitnahme gebucht, erhalten die Zusteller eine Benachrichtigung und wissen somit, dass ein Paket zur Mitnahme bereitliegt.

Nach Angaben von DHL werden übrigens jeden Monat 40 Millionen Paketsendungen an einen vereinbarten DHL-Ablageort zugestellt. Die Tendenz sei steigend. Sinnvoll ist das allerdings nicht in Mehrfamilienhäusern, da hier möglicherweise auch Nachbarn oder Unbefugte Zugriff auf dein Paket haben.

Voraussetzung für die Paketmitnahme bleibt nach DHL-Angaben aber eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug. Bist du am Anfang einer Tour oder haben deine Nachbarn schon zu viele Paket mit auf den Weg gegeben, bleibt dein Paket liegen. Und: Die buchbare Paketmitnahme ist nur in Kombination mit einer ankommenden Sendung mit Sendungsverfolgung verfügbar. Alternativ kannst du beim Online-Versand eines DHL-Paketes beim Versand eines Paketes für 3 Euro kostenpflichtig mitbuchen, ab vier Paketen gleichzeitig ist der Service kostenlos, mehr als zehn Pakete gleichzeitig nicht möglich.