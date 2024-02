Deutsche Erfindung ergänzt bestehende Heizung und dämmt den Altbau

Das Heizsystem plant man üblicherweise schon, wenn man das Gebäude baut. Doch nicht immer gelingt es dabei, für angenehme Wärme in allen Räumen zu sorgen. Die Heiztechnologie hat in den letzten Jahrzehnten einige Sprünge gemacht, die in vielen Altbauten bis heute nicht angekommen sind. Möchtest du deine bestehende Heizung aufwerten und zugleich dein Gebäude dämmen, könnte eine Carbon-Flächenheizung die Antwort für dich darstellen. Sie lässt sich zur Sanierung und Modernisierung von praktisch allen Gebäuden verwenden.

Carbon-Flächenheizung für jede Hausfläche

Ganz gleich, ob an der Wand, dem Boden, der Decke oder eine Dachschräge: Die Carbon-Flächenheizung UdiSun des deutschen Dämmspezialisten UdiDämmsysteme kannst du an praktisch jeder Fläche deines Hauses anbringen. Die 0,4 Millimeter dicken Heizbahnen bieten sich hervorragend zur Sanierung deines Heims an, insbesondere in kühlen Räumen, die trotz Heizung nicht recht warm werden wollen. Jede der Bahnen ist 60 Zentimeter breit und bis zu 3 Meter lang, sodass du sie als große Heizfläche in deinem Heim integrieren kannst. Ihr Prinzip berührt ähnlich wie Infrarotheizungen auf Wärmestrahlung, da die Heizfasern aus Kohle bestehen, die sowohl elektrisch als auch thermisch sehr leitfähig sind. Für eine ideale Berechnung deiner benötigten Heizfläche solltest du vorher eine Heizlastberechnung zurate ziehen.

UdiSun Carbon-Flächenheizung lässt sich an allen Oberflächen anbringen

Durch die Wärmestrahlung wirbelt das System nicht die Luft im Raum auf, sondern erhitzt Objekte direkt, ähnlich wie bei Sonnenstrahlen. Dadurch verteilt sich die Wärme im Raum nicht nur schneller, die Heizung ist auch für Allergiker geeignet, da sie weniger Staub aufwirbelt. Für einen größeren Dämmungseffekt bietet Udi zahlreiche Variationen von Dämmplatten an wie die Holzfaser-Ausbauplatte UdiClimate, die die Luftfeuchtigkeit im Räumen reguliert. Die Fasern nehmen die Feuchte auf und geben sie wieder ab, wenn die Luft im Raum trocken genug dafür wird. Dadurch behält der Raum stets die ideale Luftfeuchte bei, um angenehm für dich zu sein, ohne dabei ein Schimmelrisiko zuzulassen, verspricht der Hersteller. Durch die integrierten Kartonwaben stellt die Dämmplatte zusätzlich einen Wärmespeicher dar. Die Kammern nehmen einen Teil der Strahlungswärme auf und geben sie gleichmäßig an den Raum wieder ab, sodass das Zimmer seine Wärme länger hält.

Größte Energieersparnis mit UdiSun und UdiIN Reco Dämmplatte

Möchtest du das Gebäude besonders gut dämmen, bietet sich die UdiIN RECO Innendämmung an. Sie kann in Dämmstärken von 80 bis 200 mm erworben werden und ist eine kostengünstige Alternative zur Außendämmung deines Hauses. Bis zu 15 Jahre Garantie auf Schimmelfreiheit bietet dir der Dämmexperte bei dieser Wanddämmung. Die Wärmespeicherkapazität dieser Dämmplatte fällt dabei 4-mal höher aus als bei Hohllochziegeln, 5-mal besser als bei Klinker, 10-mal besser als Beton und 350-mal besser als bei Stahl. Sie ist daher der ideale Kombinationspartner mit der UdiSun Carbon-Flächenheizung, wenn du die Energiekosten in deinem Haus besonders stark reduzieren möchtest.

Die Kosten pro Dämmplatte variieren dabei nach gewähltem Dämmsystem zwischen 15 und 60 Euro. Die Kosten pro Quadratmeter Dämmung liegen dabei zwischen 10 und 47 Euro pro Quadratmeter, den du dämmen möchtest. Zum Vergleich: Die Kosten einer Außendämmung schwanken zwischen 75 und 200 Euro pro Quadratmeter laut Energieberatern. Das Dämmsystem für die Innendämmung ist somit eine gute Alternative, wenn du nicht zu viel Geld in eine Verbesserung des energetischen Zustands deines Hauses investieren möchtest. Allerdings musst du dabei berücksichtigen, dass du eine kleine Einbuße an Raumgröße dabei hinnehmen musst. Bei der größten Dämmplatte sind das immerhin 20 cm, die du pro Wandseite für ein behaglicheres Zuhause aufgibst. Manche Arten der Dämmung sind in diesem Jahr sogar gesetzlich vorgeschrieben, weshalb es sich lohnt, rechtzeitig nach einem geeigneten System für dein Haus Ausschau zu halten.