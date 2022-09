Deutsche Bank: Von diesem Online-Angebot profitiert bald jeder Kunde Simone Warnke 2 Minuten

Die Digitalisierung schreitet in jeder Branche voran. Auch, wenn es um Finanzielles geht. Die Deutsche Bank startet nun eine neue Offensive und will der Online-Konkurrenz damit an den Kragen. Wir zeigen dir, worum es geht.