Deutsche Bahn: Dieses Angebot am Bahnhof gibt es bald nicht mehr

Kürzlich hat die Deutsche Bahn das Projekt „S3“ vorgestellt. In den kommenden drei Jahren möchte man den Konzern sanieren und vor allem wieder pünktlich werden. So sollen bis Ende 2027 wieder 75-80 Prozent aller Züge pünktlich ihr Ziel erreichen. Damit das gelingt, will man sich wieder stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren und nicht wirtschaftliche Angebote streichen.

Deutsche Bahn schließt everyworks

Im Jahr 2020 hatte die Deutsche Bahn unter dem Namen everyworks ein Coworking-Angebot an vielen Deutschen Bahnhöfen gestartet. In Berlin, Hannover, Mannheim, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, München-Ost und Kassel-Wilhelmshöhe bot man dafür am Bahnhof oder in unmittelbarer Nähe Büros an, die Reisende zum Arbeiten oder für Meetings nutzen konnten. Ganz ohne Vertrag und mit minutengenauer Abrechnung.

Gedacht war das Angebot für Pendler und Geschäftsreisende, welche längere Umsteigezeiten so zum Arbeiten oder für Meetings mit Geschäftspartnern und Kollegen nutzen konnten. Doch mit einem Start im Jahr 2020 fiel man genau in die Corona-Pandemie. Und auch danach konnte sich das Angebot nie wirklich durchsetzen. Jährlich seien Verluste im sechsteiligen Bereich angefallen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Möglichst viele Standorte erhalten

Doch nun die gute Nachricht für alle, die das Angebot gerne genutzt haben: Die meisten Standorte sollen innerhalb der Coworking-Branche vermittelt und so von anderen Coworking-Anbietern weiterbetrieben werden. Nur das Büro im Berliner Hauptbahnhof wird endgültig geschlossen und fortan als Büroräume von der InfraGo AG genutzt. Hierbei handelt es sich um ein neu gegründetes Unternehmen innerhalb der Deutschen Bahn. Dieses ist für die Schienen und Bahnhöfe in ganz Deutschland zuständig.

Neben der Schließung von everyworks betont man jedoch im Rahmen von S3 in den kommenden drei Jahren weiter in die Attraktivität und eine gute Aufenthaltsqualität für alle Reisenden an den Bahnhöfen zu investieren. So wird aktuell an hunderten Bahnhöfen gebaut und bis 2027 sollen jedes Jahr über 100 neu renovierte Bahnhöfe fertiggestellt werden.