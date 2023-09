Deutsche Bahn: Änderung für Millionen Fahrgäste

Vor rund einem Jahr hat die Deutsche Bahn mit einem großflächigen Test eines neuen Buchungssystems begonnen. Auf der Website next.bahn.de konnten Kunden freiwillig mittesten und Feedback geben. Neben einem neuen technischen Unterbau macht sich die neue Seite vor allem durch ihre neue Optik beim Kunden bemerkbar. Einige Optionen sind jetzt leichter zu finden – andere hingegen gar nicht mehr sichtbar.

Deutsche Bahn Website in neuem Design

Nun hat die Deutsche Bahn ihre Website umgestellt und alle Kunden sehen das neue Buchungssystem. Zumindest, wenn du im Internet buchst. Die App wird erst zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt.

Die neue Website fällt vor allem mit einem kompakteren, übersichtlicherem Design auf. Viele Optionen, die vorher weit unten auf der Seite oder in Menüs versteckt sind, kannst du nun einfacherer erreichen. Besonders gut gefällt uns die neue Auswahl der Reisenden. Hier kannst du nicht nur Reisende mit Rabattkarten, sondern neu auch Hunde und Fahrräder angeben und die benötigten Tickets direkt mitbuchen. Auch sind die Schalter, um nur Direktverbindungen oder ausschließlich Verbindungen mit Fahrradmitnahmemöglichkeit anzuzeigen, deutlich prominenter dargestellt.

Kompakter und mit mehr Optionen: Die neue Verbindungssuche

Andere Optionen sind dafür weggefallen oder nur noch schwieriger zu erreichen. So ist die Wahl der Reiseklasse jetzt bei den Reisenden zu finden und keine eigene Schaltfläche mehr. Das ist jedoch in unseren Augen nicht weiter tragisch, da man beim Buchen eines Tickets in der 2. Klasse ohnehin erneut die Möglichkeit bekommt auf die erste Klasse zu upgraden. Schade ist hingegen, dass man keine kompletten Zugläufe mehr anzeigen kann. Man sieht also nur die Bahnhöfe, für die man nach einer Verbindung sucht und kann sich nicht anzeigen lassen, welche Halte der Zug vorher anfährt. So war es vorher einfacherer, potenzielle Verspätungen abzuschätzen.

Mehr Informationen auf weniger Fläche

Bis auf diese kleineren Kritikpunkte kann das neue Design jedoch überzeugen. So ist die Bedienung durch den Verzicht auf verschachtelte Untermenüs einfacherer. Außerdem kann man beim Suchen nach einer Verbindung alle Angaben mit einem Klick ändern – etwa eine längere Umsteigezeit wählen oder nur Direktverbindungen anzeigen lassen. Das war vorher nur mit einer neuen Anfrage möglich.

Das neue Design (rechts) zeigt Informationen kompakter an

Alte eCoupons jetzt noch einlösen

Hast du noch alte eCoupons herumliegen, ist jetzt die letzte Möglichkeit diese einzulösen. Denn die 8-stelligen Coupons, welche die Bahn regelmäßig per Mail oder Post an ihre Kunden verschickt, sind auf der neuen Website nicht mehr einlösbar. Noch kannst du diese bei der Buchung in der DB Navigator App einlösen – zumindest bis diese auch auf das neue System umgestellt wird.

Zukünftig verwendet die Bahn neue, 16-stellige Coupons. Die 7-stelligen Gutscheine, welche es etwa bei Zugverspätungen gibt, sind davon nicht betroffen und können weiterhin wie gewohnt eingelöst werden.

Buchst du deine Tickets nicht im Internet, sondern vor Ort im Reisezentrum, musst du dich auch dort auf Änderungen einstellen. Mehr dazu, in diesem Artikel.