Sparpreis-Ticket: Deutsche Bahn plant offenbar Änderung bei Billig-Fahrkarten

Tickets für die Deutsche Bahn bekommst du entweder über den DB Navigator, den Ticketautomaten, im Internet oder aber in einigen wenigen Reiseagenturen sowie den Reisezentren der Deutschen Bahn. Gerade die beiden letztgenannten Verkaufsstellen eignen sich für komplizierte Tickets oder aber für Kunden, die nicht mit den digitalen Medien vertraut sind. Auch ermöglicht der Kauf eines Sparpreis-Tickets im Reisezentrum, dieses Ticket ohne Personenbindung zu kaufen.

Sparpreis-Ticket auch im Reisezentrum nur noch per E-Mail?

Im Bahn-Forum ice-treff.de tauchte Anfang der Woche das Gerücht auf, dass die Bahn Änderungen beim Fahrkartenverkauf im Reisezentrum plant. Demnach würden alle Sparpreis-Tickets für Inlandsverbindungen ab dem 1. Oktober nur noch unter Angabe einer E-Mail-Adresse verkauft. Für internationale Sparpreise folge dieser Schritt zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Das hätte zur Folge, dass jemand, der keine E-Mail-Adresse hat oder seine Adresse nicht angeben möchte, keinen Sparpreis oder Supersparpreis mehr kaufen könnte.

Wir fragten bei der Deutschen Bahn nach, was an dem Gerücht dran sei. Schriftlich antwortete uns ein Sprecher des Konzerns mit einer Stellungnahme, das man mit der Floskel „wollte das Gerücht weder bestätigen noch dementieren“ zusammenfassen könnte. Der Trend gehe seit Jahren klar in Richtung digitale Buchung. Schon heute würden vier von fünf Fernverkehrstickets über bahn.de oder in der App DB Navigator gebucht, teilte der Sprecher mit. „Die DB trägt diesem Trend Rechnung und baut ihre digitalen Vertriebskanäle immer weiter aus.“

Deutsche Bahn sieht Vorteile in Online-Tickets

Durch die Ausgabe von digitalen Tickets könne man die Kunden „noch besser über Änderungen der gebuchten Reiseverbindungen, beispielsweise durch Baustellen o.ä., informieren und ihnen für ihre Reise alternative Verbindungen anbieten.“ Aus diesem Grund würden auch heute bereits eine Vielzahl an Tickets in den Reisezentren als sogenannte Online-Tickets ausgegeben, teilte die Bahn weiter mit.

„Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen und unser Angebot in den nächsten Jahren immer weiter digitalisieren. Dabei setzen wir auf eine schrittweise Umsetzung, bei der wir die Belange unterschiedlicher Interessengruppen berücksichtigen“, heißt es in Bezug auf unsere Anfrage. Abschließend heißt es nebulös, über mögliche Veränderungen würde man die Kunden „bei allen Schritten umfassend informieren und beraten.“

Gut möglich also, dass in den kommenden Wochen die Ankündigung der Änderung für den Sparpreis-Ticketverkauf kommt. Ein eindeutiges Dementi klingt in unseren Ohren jedenfalls anders.