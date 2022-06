Decathlon erfindet das Rad neu: So sieht das magische E-Bike aus

Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass das Fahrrad ein derartiges Comeback erlebt. Ging man früher in einen Fahrradladen, sucht sich ein Fahrrad aus und fuhr damit nach Hause, ist das derzeit ganz anders. Wer heute ein E-Bike haben will, muss mit langen Lieferzeiten rechnen. Wartezeiten von einem halben Jahr sind keine Seltenheit. Dass E-Bikes so beliebt sind, spielt freilich in die Karten der Hersteller und Verkäufer, die das Geschäft ihres Lebens machen. Es wundert daher wenig, dass selbst Autobauer massiv ins Fahrrad-Segment investieren und selbst der ADAC Autofahrern empfiehlt, aufs Fahrrad umzusteigen. Der französische Sportartikelhändler Decathlon geht nun noch einen Schritt weiter und will das Rad neu erfinden.

Das magische E-Bike von Decathlon

Bereits beim Aufsteigen soll es losgehen. Decathlon schafft das Fahrradschloss ab. „Dank seines drahtlosen Erkennungssystems (per Schlüssel oder mit Ihrem Telefon) erkennt es Sie und entsperrt sich automatisch, wenn Sie sich nähern“, erklären die Entwickler des „Magic Bike“. Der Seitenständer ist es, der das E-Bike verriegelt und ein Wegfahren verhindern soll.

Per Handy freischalten: So stellt sich Decatlon das smarte E-Bike vor

Auch hinsichtlich der Beleuchtung wählt Decathlon einen ungewöhnlichen Weg. Statt Scheinwerfer sorgt ein im Lenker untergebrachter LED-Ring für Licht. Hinzu kommen Blinker an den Handgriffen und ein Bremslicht hinten.

LED-Licht im Lenker des Fahrrads

Das magische E-Bike von Decathlon hört hier aber noch nicht auf. Auch das Bremsen soll smarter werden. Ein einziger Bremshebel wirkt auf Vorder- und Hinterrad. Das Bremsen soll damit effektiver sein und die Fahrt sicherer.

Das magische E-Bike von Decathlon

Wie viel kostet das smarte Fahrrad?

Das Decathlon BTWIN Concept 01 ist, wie der Name es bereits verrät, bislang nur ein Konzept. „Dieses erste Konzeptrad verkörpert unsere ersten Ideen, um aktuellen und zukünftigen Pendlern bei ihrem täglichen Pendeln zu helfen“, heißt es seitens Decathlon. Dementsprechend gibt es weder einen Termin für einen Marktstart noch einen Preis.